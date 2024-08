Gabalier und Morgenstern suchen Gegner für Live-Show im ORF

Prominentes Duo aus Deutschland für Duell in luftigen Höhen gefragt

Musiker Andreas Gabalier und Ex-Skispringer Thomas Morgenstern sind auf der Suche nach Gegnern aus Deutschland, die sich mit ihnen in einer einmaligen TV-Show in luftiger Höhe messen wollen.

„Die wirklich beste Show der Welt“

„Die wirklich beste Show der Welt“ soll am 28. September auf ORF 1 zu sehen sein. Zum Inhalt wurde noch nicht viel verraten. Nur so viel: Die Show findet auf einer Bühne in mehr als 60 Metern Höhe über dem Wörthersee statt und dauert 90 Minuten lang.

Für Idee und Umsetzung zeichnet die Produktionsfirma Unscripted Productions verantwortlich. Gesucht wird explizit nach einem prominenten Duo aus Deutschland. Höhenangst wäre wohl nicht ratsam