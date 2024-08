Geburtstagsfest der Superlative zu Ehren Anton Bruckners

Schaut er voraus auf den kommenden Mittwoch, den 4. September, dann sieht LH Thomas Stelzer an diesem Tag „ein Fest, das der Größe Bruckners gerecht zu werden scheint“. Auch wenn im heurigen Jahr schon sehr lange ein bunter Veranstaltungsreigen rund um den 200. Geburtstag des oberösterreichischen Musikgiganten stattfindet, so braucht es doch noch einen besonderen Höhepunkt: 24 Stunden lang dauert das Geburtstagsfest, das quer durch Oberösterreich zu Ehren Anton Bruckners am 4. September ausgerichtet wird. Es sei „gelungen, ein Fest der Superlative zu planen“, wurde bei der Programmpräsentation betont. Alle Details dazu findet man unter www.anton-bruckner-2024.at/geburtstagsfest. Bemerkenswert übrigens: Das Geburtstagsfest für den 200-jährigen Bruckner schlägt am Ende eine Brücke in Gegenwart und Zukunft – denn der letzte Programmpunkt ist gleichzeitig der Startschuss für das heurige Ars Electronica Festival.

Musik berührt und inspiriert

„Bruckners Musik berührt und inspiriert die Menschen – das galt damals und gilt noch heute. Das wollen wir anlässlich seines 200. Geburtstages dementsprechend zelebrieren“, so LH und Kulturreferent Stelzer. In diesem 24-Stunden-Programm zeige sich, dass die Grundidee der OÖ KulturEXPO, mit guten Partnerinnen und Partnern auf Augenhöhe gemeinsam ein solches Kultur-Mega-Projekt zu stemmen, funktioniert habe. „Es ist mit der OÖ KulturEXPO eine Bewegung entstanden, deren besondere Dynamik in diesem Programm gipfelt. Unser Wunsch zu Beginn des Bruckner-Jahres in Oberösterreich geht in Erfüllung: Ein lebendiges Miteinander mit Bruckner im Hier und Jetzt. Das ist die OÖ KulturEXPO Anton Bruckner 2024 und das wird am 4. September 24 Stunden lang gemeinsam gefeiert“, hält der Landeshauptmann fest.

Start im Linzer Mariendom um Mitternacht

Starten wird die große Feierlichkeit um Mitternacht im Mariendom in Linz mit „Silent Echoes: Dachstein“, einem weiteren Kooperationsprojekt der OÖ KulturEXPO Anton Bruckner 2024 mit der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024 sowie zahlreichen internationalen Partnerinnen und Partnern. In der Landeshauptstadt werden Klänge aus Notre-Dame und den Dachstein-Eishöhlen hörbar.

Bruckners Geburtsstunde wird ab 4 Uhr vor dem Geburtshaus in Ansfelden mit einer musikalischen Darbietung zelebriert, sein metaphorisches „Erwachen“ ab 5 Uhr im Alten Dom. Die einstige Wirkungsstätte Bruckners steht am 4. September ganz im Zeichen der Orgelimprovisation.

Sonderbriefmarken zum Geburtstag des Musikers und Komponisten werden erstmals im Sonderpostamt Vöcklabruck ausgegeben, auf einen Höhepunkt des Tages steuert man ab 10 Uhr in St. Florian zu: Choreografin und Tänzerin Silke Grabinger zeigt mit ihrem Ensemble die Performance „I Anton“ und weist damit auf das Festkonzert des Bruckner Orchester Linz unter Markus Poschner in der Basilika hin, das um 11 Uhr startet. Neben dem Te Deum ist Bruckners Neunte zu hören – und das in Weltklassebesetzung mit Camilla Nylund, Christa Mayer, Piotr Beczala und Michael Volle. ORF III zeigt das Konzerterlebnis am 4. September um 20:15 Uhr, 3sat am 7. September (20:15 Uhr) und ORF 2 am 8. September in der Sonntagsmatinee.

Bewährte Projekte der OÖ KulturEXPO bereichern den Nachmittag: In Kronstorf erwartet kleine Bruckner-Fans „Anton und die Detektive“, in Ansfelden die interaktive Klanginstallation Schorgel von Clemens Bauder und im Kürnberger Wald führt Künstler Peter Androsch persönlich durch seinen Klangwald. In Steyr, einer Lieblingsstadt Bruckners, kann dem Künstler mit kuratierten Führungen durch Ausstellungen im Stadtmuseum und im Mesnerhaus nähergekommen werden, in St. Florian führt der Künstlerische Leiter der OÖ KulturEXPO Anton Bruckner 2024, Norbert Trawöger durch die Ausstellung „Wie alles begann. Bruckners Visionen“. „Antons tägliche Wege“ können in Windhaag/Freistadt beschritten werden.

Um 19 Uhr beginnt in Ansfelden neben der Pfarrkirche das Geburtstagskonzert mit dem Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst, in Linz kann das Ereignis dank Live-Übertragung im Donaupark genossen werden. Auch Kirchdorf feiert Bruckners Runden: Sam Auinger ist im Schlossgarten Neupernstein mit einer Klanginstallation zu Gast. Krönender Abschluss des besonderen Feiertages ist die Eröffnung des diesjährigen Ars Electronica Festival im Mariendom in Linz mit einem Bruckner Schwerpunkt der besonderen Art – Quantenphysik trifft hier auf Orchestermusikerinnen und -musiker sowie E-Gitarren.

Bruckner-Jahr verändert Kulturstadt Linz

Hoffnungsfroh blickt nicht nur LH Stelzer in Richtung 4. September. „Linz ist stolz auf seine kulturelle Verbindung zu Anton Bruckner, der hier seine ersten musikalischen Schritte machte. Diese Feierlichkeiten sind eine wunderbare Gelegenheit, das kulturelle Erbe von Linz und die Bedeutung von Musik in unserem täglichen Leben zu würdigen“, betont etwa die Linzer Vizebürgermeisterin Karin Hörzing. Die Kultur- und Tourismusstadträtin der Landeshauptstadt, Doris Lang-Mayerhofer, verweist darauf, dass das Bruckner-Jubiläumsjahr für Linz das umfassendste Kulturprojekt und Kulturangebot seit dem Kulturhauptstadtjahr Linz09 sei. „Bereits jetzt kann gesagt werden, dass die unglaubliche Vielfalt der Beteiligung aus allen Kulturbereichen und innovative Auseinandersetzung mit Bruckner die Kulturstadt Linz neuerlich verändert haben. Wir sind stolz auf unseren Bruckner“, so die Stadträtin.

Für Norbert Trawöger, den Künstlerischen Leiter der KulturEXPO Anton Bruckner 2024, ist mit dem Geburtstag „die intensivierte Brucknerzeit aber lange nicht aus“. Er sei sich sicher, „dass der Mensch Bruckner und seine Musik mehr denn je in seiner Heimat und der Welt gegenwärtig ist“, sagt Trawöger.

Siebenjährige Expedition des Bruckner Orchesters

Markus Poschner, Chefdirigent des Bruckner Orchester, verweist darauf, dass man vor sieben Jahren, am 4. September 2017, eine „Expedition in die musikalische Welt Anton Bruckners begonnen“ habe. „Viele unvergessliche Konzerterlebnisse, Tourneen und Erfolge bis hin zu unserer preisgekrönten Gesamtaufnahme dokumentieren bisher diesen einzigartigen Weg. Der 4. September 2024 hat daher für uns eine ganz besondere Bedeutung: Bruckners 200. Geburtstag begehen wir ganz nahe an ihm persönlich in der Stiftsbasilika St. Florian mit einem musikalischen Hochamt in Starbesetzung zu Ehren unseres Namensgebers. Ein einmaliges Fest“, so Poschner voller Vorfreude.

Für Landeskulturdirektorin Margut Nazzal schließlich werden „an diesem außergewöhnlichen Feiertag“ Projekte sichtbar, „die die inhaltliche Breite der ersten OÖ KulturEXPO zeigen. Am 4. September 2024 bündeln sich alle Kräfte“.