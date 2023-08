Die Wiener Philharmoniker sind bei ihren Salzburger Auftritten nicht nur im Orchestergraben bei mehr oder weniger gelungenen Opernaufführungen tätig, sondern widmen ihre Zeit auch besonderen Konzertereignissen im Festspielhaus. Eine Sonntagsmatinee mit Wiederholung am folgenden Montag galt den Werken von György Ligeti (1923-2006) und Richard Strauss (1864-1949).

Eine sehr gelungene Gegenüberstellung im Programm, das Franz Welser Möst geplant hatte — leider aber aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Eine sehr geglückte Programm-Übernahme wurde mit dem Einspringer Daniel Harding geschaffen. Bei je zwei Werken der beiden Komponisten kann man Beziehungen, Ähnlichkeiten und Unterschiede feststellen. In den bewegenden „Metamorphosen“ hat der betagte Strauss in den Jahren 1944/45 — im Angesicht der verwundeten Menschheit — eine Trauermusik geschaffen. Die Studie für 23 Solostreicher wurde zu einem Gewebe aus kombinierten Einzelstimmen in philharmonischer satztechnischer Meisterschaft und expressiver Dichte.

Lesen Sie auch

Die „Atmospheres“ (1961) für großes Orchester von Ligeti mit dem entstandenen Klangnebel und den ständig wechselnden Farben, wurde sofort vom Publikum akzeptiert. Der imaginäre musikalische Raum und die Klangflächenmusik, bei der es keine Melodien gibt, klang mit ihren Clustern und schillernden Nuancen in perfekter philharmonischer Qualität. Plötzlich überraschten laut und grell vier Piccoloflöten und acht Kontrabässe.

Ligetis „Lontano“ (ital. „lentano“ für weit weg) ist mit großem Orchester ein Kanon, der eine andere Technik des Komponierens aufzeigt. Ein originelles Werk der musikalischen Avantgarde. Es entstehen überraschend griffige Tonvorräte, die sich von einem einzigen leisen Ton über einen gesteigerten Gesamtklang mit unterschiedlichen Farben zu einem großen Gewebe aufschwingen.

Der Schluss mit Richard Strauss’ „Also sprach Zarathustra“, die bekannte Tondichtung für großes Orchester, war der Höhepunkt im Programm des viel bejubelten Festkonzertes im übervollem großen Festspielsaal.