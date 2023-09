Gelassenheit als Lebensphilosophie

Auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wie man möglichst lange leben und dabei möglichst fit bleiben kann, landet man unweigerlich in Gegenden, „Blaue Zonen“ genannt, wo viele Menschen ein sehr hohes Alter erreichen. Der US-amerikanische Autor und National Geographic-Mitglied Dan Buettner hat sich auf den Weg gemacht und für die vierteilige Netflix-Reihe „Wie wird man 100 Jahre alt? – Die Geheimnisse der Blauen Zonen“ solche Orte besucht und da taten sich Parallelen, aber auch Besonderheiten auf.

In einem Dorf in den Bergen Sardiniens trifft man seit jeher viele sehr alte Bewohner an. Einer der Gründe für die Vitalität im Herbst des Lebens könnte das ständige Treppensteigen in dem steil angelegten Örtchen (Region Barbagia) sein. Sind woanders viele Betagte Frauen, gibt es hier auch viele sehr alte Männer: Als Schafhirten waren sie ständig an der frischen Luft, wanderten mit ihren Tieren umher und legten regelmäßig Rast ein.

Stress kam da wohl nicht allzu viel auf und der wirkt ja bekanntlich nicht gerade lebensverlängernd. „Sich nicht aufregen, leicht vergeben und viel lachen“, empfiehlt eine über 100-Jährige von der japanischen Insel Okinawa, „Ikigai“ ist dort der Ausdruck für eine gelassene Lebensweise. Auch soziale Faktoren spielen eine Rolle: Die Menschen in „Blauen Zonen“ leben häufig bis an ihr Lebensende im Familienverbund – auch Einsamkeit verringert die Lebenserwartung.

Auch viel in den Alltag eingebaute, ganz selbstverständliche Bewegung, etwa Gartenarbeit, bis ins hohe Alter tut gut. Und dann ist da freilich noch die Ernährung: Die Bewohner Okinawas essen häufig Süßkartoffeln, die wertvolle Antioxidantien enthalten, und hören prinzipiell zu essen auf, bevor sie satt sind. Wie aus einer anderen Welt mutet die Adventistengemeinschaft Loma Linda in Kalifornien an, in der es zu den Pflichten gegenüber Gott gehört, regelmäßig Bewegung zu machen und ehrenamtlich tätig zu sein.

Eine spannende Reise ins hohe Alter, die in wunderschönen Bildern an herrliche Orte auf dem Planeten führt. Eine Wohltat, so zufriedene Menschen zu sehen, die ihr Leben auch mit (über) 100 Jahren noch genießen.

Von Melanie Wagenhofer