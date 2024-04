Gemüsekauf zu Klassik-Klängen

Anlässlich ihres 20-Jahr-Jubiläums setzt die ABPU in Kooperation mit der Stadt Linz Akzente im Stadtraum. Studierende bespielen mit den Bruckneruni-Pop-Up-Concerts den Grünmarkt Urfahr im Mai und Juni mit vielfältigen Konzertformaten. Ein Kultur- und Unterhaltungsprogramm trägt zur Belebung des Marktes bei und bringt neue Beschicker vor Ort.

Bruckneruni geht zum 20er auf den Markt

Von 10. Mai bis 22. Juni präsentieren Studierende vierzehntägig bei Lunch-Concerts (freitags ab 12 Uhr) und Coffee-Concerts (samstags ab 11 Uhr) im Glaspavillon des Grünmarkts konzertante Formate. Das Programm der zehn Konzerte reicht von Jazz über Volksmusik, Klassik, populäre Stile, Kammermusik bis hin zu Solokonzerten und Alter Musik. Alle Projekte wurden von Studierenden selbst entwickelt und kuratiert.

Lesen Sie auch

Der Erlös der Konzerte nach dem Pay as you wish-Prinzip geht an die jungen Künstlerinnen und Künstler. „Wir freuen uns über die rege Beteiligung. Diese Konzertserie mit Pop-up-Charakter ist für die Studierenden eine großartige Möglichkeit, sich abseits üblicher Konzertsäle und -settings zu präsentieren.“, so Juri Bell von der Studierendenvertretung der Bruckneruni.

Mehr Beschicker und eine Fläche für Gastronomie

Der traditionelle Wochenmarkt am Freitag und Samstag bleibt nicht nur erhalten, sondern wird mit zusätzlichen Beschickerinnen und Beschickern und einem breiteren Angebot den Markt als Nahversorger wieder stärken. „Wir wollen nach den Pop-Up-Konzerten der Bruckneruni auch zukünftig am Areal ein Unterhaltungs- und Kulturprogramm gemeinsam mit dem Markt und den Betrieben ermöglichen“, betont Stadträtin Lang-Mayerhofer.

Für das teilweise noch leerstehende Gebäude am Grünmarkt ist die Stadt Linz aktuell auf der Suche nach einem Pächter. Entsprechend der städtischen Ausschreibung auf www.linz.at wird ein Betreiber für eine von 200 m² Fläche ab 1. August gesucht, vorzugsweise ein Gastronom. Es hätten sich schon Interessenten gemeldet, so die Verantwortlichen von der Stadt Linz, man könne sich aber an der Ausschreibung noch beteiligen.