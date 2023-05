Geschlechterrennen beim ESC

Am Dienstag startet der 67. Eurovision Song Contest mit dem 1. Halbfinale, am Donnerstag folgt Teil zwei, das große Finale findet am 13. Mai statt.

Nachdem der Bewerb im Vorjahr stark vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine überschattet wurde, sollen in diesem Jahr die musikalischen Aspekte wieder stärker in den Vordergrund rücken.

Im Duell mit 37 Ländern kämpft das Musikduo Teya & Salena — bürgerlich Teodora Spiric und Selina-Maria Edbauer — mit ihrem Song „Who the Hell Is Edgar?“ („Wer zur Hölle ist Edgar?“) im zweiten Halbfinale um den Sieg für Österreich.

Ein Blick in die Siegerliste der vergangen Jahre zeigt, dass es neben dem musikalischen Talent jedoch auch andere Erfolgsfaktoren gibt, die den Sieg begünstigen — nämlich das Geschlecht. 37 der 69 Gewinner in den vergangenen Jahren waren weiblich, wenn man also alleine singt und eine Frau ist, ist man statistisch gesehen im Vorteil.

Weniger Männer, aber viele Bands

Nach dem Sieg des Kalush Orchestras im Vorjahr schraubte sich die Zahl der Bandsiege beim ESC auf immerhin 19 nach oben, während nur elf Mal ein Mann am Ende das Siegerlächeln im Gesicht trug. Gänzlich leer gingen die Herren dennoch nicht aus.

Mit Mans Zelmerlöw aus Schweden (2015), Salvador Sobral aus Portugal (2017) und Duncan Laurence aus den Niederlanden (2019) konnten immerhin drei Männer den Sieg mit nach Hause nehmen. Dennoch stellen die männlichen Solokünstler beim diesjährigen Song Contest eine Minderheit dar. Zehn von 37 Länder setzen auf einen Mann, dreizehn auf eine Frau und ganze 14 auf eine Band oder ein Duo.

Damit ist der diesjährige Song Contest relativ divers und ausgeglichen. Das entspricht letztlich auch der Unberechenbarkeit der Siegesformel der vergangenen Jahre. So gewann 2022 und 2021 eine Band (Kalush Orchestra und Måneskin), 2019 ein Mann (Duncan Laurence), 2018 eine Frau (Netta), 2017 ein Mann (Salvador Sobral), 2016 eine Frau (Jamala), 2015 ein Mann (Mans Zelmerlöw) und 2014 Conchita. Die Statistik hält doch alles offen.