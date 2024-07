Gigi D’Agostino tritt nicht am Frequency in St. Pölten auf

Der italienische DJ Gigi D’Agostino wird nicht beim diesjährigen Frequency-Festival in St. Pölten auftreten. Wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte, habe die Absage „nichts mit der Situation um den Song ‚L‘Amour Toujours‘ zu tun“. Dieser war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, nachdem bei mehreren Anlässen in Deutschland und Österreich dazu rassistische Parolen gegrölt wurden. Als Ersatz für D’Agostino wurde das heimische Drum’n’Bass-Duo Camo & Krooked angekündigt.

Weiterhin geplant sind nach derzeitigem Stand D’Agostinos Auftritte in Graz am 4. Oktober und Klagenfurt am 14. Dezember, beide Shows sind bereits ausverkauft. Das Frequency wiederum geht heuer von 14. bis 17. August über die Bühne und wartet u.a. mit Singer-Songwriter Ed Sheeran, dem österreichischen Rapper RAF Camora und den US-Punklegenden von The Offspring auf. Neu im Line-up ist zudem der Rapper Money Boy.

frequency.at

Lesen Sie auch