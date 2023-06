Gmundnerin nimmt uns mit ins Kino der Zukunft

Sie ist einst von Linz ausgezogen, um die Welt des Films zu entdecken. Jetzt bringt sie modernste Technologie zurück in ihre alte Heimat. Die aus Gmunden stammende Filmemacherin und Universitätsprofessorin Ella Raidel zeigt in Traunkirchen bis Ende 2024 ihren ersten Virtual Reality-Film, ein 360-Grad Video.

Sie gewährt dem Publikum damit einen Blick darauf, wie die Filmwelt der Zukunft aussehen könnte. Für die Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 dreht sie einen weiteren VR-Film.

Reaktionen wie im echten Leben

Brille auf, Kopfhörer gerichtet und schon ist man drin in der virtuellen Realität, konkret in einem Einkaufszentrum in Singapur. Puh, alles unglaublich real und die Position des Zuschauers auch einmal über den Dingen, da wird einem fast schwindlig. Die virtuelle Umgebung erzeugt dieselben Gefühle wie eine echte Situation. Und man hat zu tun und sich zu bewegen, um im achtminütigen 360-Grad-Video, das im VR Escape Room (escape- traunkirchen.at) von Manfred Mayer im Kloster Traunkirchen maximal zu viert gebucht werden kann, alles zu erfassen.

Rundherum agieren in sieben Sequenzen insgesamt sieben Performerinnen, die in die Rolle von Putzkräften schlüpfen. „So sind wir in den Malls, die jeweils von Arbeitsmigranten aus einem bestimmten Land bevölkert werden, nicht aufgefallen und haben die Arbeitsbedingungen reflektiert“, sagt Raidel im VOLKSBLATT-Gespräch. Der Titel „The Seven Step-Verse“ (2022) orientiert sich an einer chinesischen literarischen Form. Ein faszinierendes, immersives Erlebnis — die Zukunft des Films?

Zum Einsatz kommt dabei jedenfalls eine statische Kamera mit sechs Linsen. Ein Medium, das stark kontrolliert werden müsse. „Zwischen den einzelnen Linsen entsteht eine Stitching Line, quasi eine Naht. Damit man da nicht drüber geht, muss sehr genau choreografiert oder inszeniert werden, wer sich wo bewegt“, erklärt Raidel. Und genau deshalb sei dieses Format auch sehr spielfilmtauglich.

Raidel (53), Tochter des bekannten Gmundner Keramikkünstlers Anton Raidel, hat an der Linzer Kunstuni studiert und ist vor mehr als zwanzig Jahren nach Taiwan gegangen. In Singapur unterrichtet sie an der Technischen Universität Nanyang Film und hat einen beeindruckenden akademischen Werdegang vorzuweisen. Parallel dazu hat sie sich als Filmemacherin international etabliert. Ihre Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet. Und es zieht sie immer wieder mit Projekten in ihre Heimat: „Da geht´s auch ums Nachhausekommen, die Sehnsucht nach der Heimat. Es gibt immer wieder etwas, das mich zurückbringt“, so Raidel. Sie würde „schon gern irgendwann wieder zurückkommen“.

2015 war Raidel beim Festival der Regionen in Ebensee dabei. Sie hatte einen schwimmenden Berg in den Traunsee gesetzt, eines jener Projekte, die damals am meisten Aufmerksamkeit erregten. Auch ein Film ist dazu entstanden. Bereits 2014 drehte sie „Double Happiness“ über die chinesische Kopie von Hallstatt.

Erzählung im Zug, Film über verborgene Plätze

Für die Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 arbeitet sie gerade an ihrem zweiten VR-Film, der Teil des Projektes „Regional Express“ ist, das sie gemeinsam mit Marlene Rutzendorfer und Petra Ardai realisiert. Im wahrsten Sinne des Wortes fährt man dabei zwei Schienen: Ardai, Spezialistin für immersives Storytelling, gestaltet ein Hörerlebnis, das im Zug zwischen Attnang und Bad Aussee via App und Kopfhörer abrufbar sein wird. „Sie schafft es, eine Geschichte so zu erzählen, dass man sie fast immersiv miterlebt, wie Kino ohne Bilder“, erzählt Raidel. Es geht um eine Asiatin und einen Einheimischen, die sich auf einer Zugfahrt in der Gegend kennenlernen.

„Das Gespräch ist mit Fragmenten aus Interviews durchsetzt, die wir mit ganz vielen Leuten aus der Gegend gemacht haben“, so Raidel. Dieselbe Asiatin wird auch eine Rolle in Raidels fiktiver Filmgeschichte spielen: Sie fungiert in einer Zukunft, in der das Salzkammergut nicht mehr betreten werden darf, als Touristenführerin. „Dabei kommt man an Orte, an die man sonst normalerweise nicht kommt: Höhlen, Bergwerke, Saline, Unterwasser, Dachstühle“, sagt Raidel.

Mit einer Wissenschafterin sei sie in die Stollen eingetaucht und habe miterleben dürfen, wie eine 3000 Jahre alte Haselnuss ausgegraben worden sei: „Die war zwar schmutzig, aber frisch“, so Raidel lachend. „Ein irres Erlebnis und ein schöner Moment — wie eine Zeitachse durch Jahrtausende.“ Unser Denken greife viel zu kurzfristig: „Man muss viel weiter sehen, in andere Zeiten, andere Dimensionen.“ Film und Zugreise reflektieren Übertourismus, klimatische Situation, die Wahrnehmung Millionen Jahre alter Landschaft: „eine Art Zeitreise in die Vergangenheit und in die Zukunft“, sagt Raidel.

Vorzeigeprojekt im Sinne von Salzkammergut 2024

Die gebürtige Linzerin Susi Jirkuff gestaltet die Animationen für den Film, als Kameramann hat Raidel ihren Kollegen Benjamin Seide aus Singapur mitgebracht, ein Spezialist für Spezialeffekte. Der Salzkammergut-Film ist gleichzeitig ein Projekt für Raidels Universität in einem Feld, in das gerade viel Forschungsarbeit gesteckt wird. „Es geht immer mehr um Erlebnisse, man schaut nicht mehr nur einen Film, sondern hat ein immersives Erlebnis, ist mit allen Sinnen im Stück drin“, so Raidel. Und er soll auch für die Region nachhaltig sein. „Das ist wie ein Labor für die Zukunft, das man auch nach der Kulturhauptstadt weiter anbieten und ausbauen kann.“ So sieht sie auch das gesamte Kulturhauptstadt-Projekt: „Es geht nicht um große, schreierische Kunstprojekte, sondern darum, etwas auszuprobieren, das nachhaltig wegweisend ist, auch für andere Orte.“

Raidels Filmprojekt stößt auf viel positives Feedback und erfährt große Unterstützung am Traunsee. Der Traunkirchner Bürgermeister hat dem Team den Hof seiner Großeltern zum Wohnen zur Verfügung gestellt, Taucher aus Altmünster sind mit Begeisterung ebenso dabei wie der Baumit-Steinbruch in Bad Ischl. Ein Vorzeigeprojekt, wie ein Kulturhauptstadt-Vorhaben umgesetzt werden kann.

Erst kürzlich hat die renommierte Kuratorin Ute Meta Bauer das Buch „The Films of ELLA RAIDEL. Of Haunted Spaces“ über Raidels Arbeit der letzten zehn Jahre herausgegeben, die Künstlerin selbst arbeitet gerade an einem Buch über südostasiatischen Film und hat ein Skript für einen Science-Fiction-Film geschrieben, der in Singapur spielt. Wie weit sie selbst durch ihren langen Aufenthalt von Asien beeinflusst sei? „Ich glaube, man kann es an meinen Filmen sehen, dass ich ein großer Fan des asiatischen Kinos und von dessen Ästhetik bin. Die Poesie lässt sich auch in meinem aktuellen Film ‚A Pile of Ghost‘ wiederentdecken.“ Manchmal würden Kollegen zu ihr sagen, sie sei gekleidet und sitze da wie eine Asiatin, erzählt sie lachend: „Ich bin in beiden Welten zuhause.“

Von Melanie Wagenhofer