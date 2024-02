Großartige junge Stimmen für die nächste Oper in Bad Hall

Auf die Suche nach den besten jungen Stimmen begab sich kürzlich die von Universitätsprofessor Robert Holzer initiierte Internationale Mozart-Akademie der Anton Bruckner Privatuniversität.

Gilt es doch, die Produktion der „Cosi fan Tutte“ von Mozart, die ab 6. September 2024 im Stadttheater Bad Hall zu sehen sein wird, mit talentierten jungen Sängern mit klingendem Leben zu erfüllen. So international wie die Bewerbungen war dann auch die Besetzung.

Von Argentinien über Südkorea bis zum Vereinigten Königreich trudelten Bewerbungen aus aller Welt ein: „Rekordanmeldungen aus 27 Universitäten, 120 an der Zahl, und nun eine traumhafte Doppelbesetzung für die Meisterklassen und Produktion 2024“, freut sich Universtitätsprofessor Thomas Kerbl, Intendant des Stadttheaters Bad Hall und Jury-Mitglied, über den erfolgreichen Auswahlprozess.

Mit ihm sind Robert Holzer, Regisseurin Beverly Blankenship und der Dirigent und musikalische Leiter der Produktion, Matthias Achleitner, als Jury tätig geworden. Nach einer Vorauswahl aus den eingereichten Aufnahmen gingen 50 Einladungen zum finalen Casting hinaus, bei dem sich Anfang Februar zwölf Kandidaten, darunter fünf Studierende der ABPU, für die Hauptrollen durchsetzten.

Die Auserwählten stammen aus Deutschland, Norwegen, Südkorea, Rumänien, Polen, China, Venezuela, sind weiters amerikanisch-italienischer und russisch-österreichischer Herkunft.

Von 10. bis 21. Juli 2024 nehmen sie an der Bruckneruni im Rahmen der Internationalen Mozart Akademie an Meisterkursen mit Juliane Banse, den Kammersängern Michael Schade und Bo Skovhus und Dario Vagliengo teil, um im Herbst dann in der Mozart-Oper in Bad Hall auf der Bühne zu stehen.