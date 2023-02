Großer Abend an der Orgel

Eine der gefragtesten Organistinnen unserer Zeit debütierte am Freitag im Linzer Brucknerhaus und begeisterte als elegante Erscheinung mit Vitalität, Ausdruckskraft und Seelentiefe. Mari Fukumoto, 1987 in Tokio geboren, wurde in ihrer Heimatstadt bereits mit zwölf Jahren zur Organistin ausgebildet.

Weitere Stationen waren das Studium in Hamburg, von wo aus mit einer Reihe wichtiger Wettbewerbe und Auszeichnungen der Weg zur internationalen Künstlerin begann.

Fukumoto pflegt ein breit angelegtes Orgelrepertoire, das von alter Musik über klassische Werke reicht und sie scheut sich nicht, unbekannte Kompositionen zu studieren und dabei ihre spezielle Interpretationskunst vorzustellen. Zudem lehrt sie an der Hochschule Weimar künstlerisches Orgelspiel, Orgelimprovisation und Generalbass.

Neue Klangsprache

Zum Thema „Chromatische Phantasien“ begann Fukumoto mit Bachs „Phantasie“ (Präludium) und Fuge g-Moll, BWV 542. Mit profunder Leuchtkraft und farbenreicher Registrierung kennt man dieses Werk und beginnt neu hinzuhören auf das Gerüst der Tonalität, das sich – auch bei Mari Fukumoto — gelegentlich in die chromatischen Wege von Halbtonschritten verirrt und gleich wieder streng zurückgerufen wird.

Die darauf folgende Fuge erklang bravourös und schlackenlos in klar geführtem Tempo. Es folgte Franz Liszt mit Variationen aus Bachs h-Moll Messe und einem Motiv aus dessen Kantate. Erstmals erklang im Brucknerhaus die „Chromatische Phantasie und Fuge“ von Bach in Umarbeitung von Max Reger (1873-1916). In einer neuen Klangsprache konnte Fukumoto damit Aufmerksamkeit vermitteln.

Nach der Pause japanische Musik: „Klangwolken“ von dem 1955 in Hiroshima geborenen Toshio Hosokawa. Eine Vermischung von Klängen und Stille in einer Dualität von Überraschungen. Zum Schluss kam in Vollgriffigkeit und großer Brillanz Regers Introduktion, Passacaglia und Fuge e-Moll, op. 127 (1913). Ein großer Abend an unserer dynamisch und flexibel präsentierten Brucknerhaus-Orgel und viel Jubel für die Organistin Mari Fukumoto.