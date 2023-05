Großes Musical-Familientreffen

10 Jahre Musicalensemble: „BÄM!“ mit Highlights wie „Singin' in the rain“

In Erinnerungen schwelgen und alte Momente wieder aufleben lassen: Mit „BÄM!“ soll das zehnjährige Bestehen des Musicalensembles Linz gebührend im Musiktheater gefeiert werden – die Premiere wird am 13. Mai (19.30 Uhr) im Großen Saal stattfinden.

Ehemalige, aber auch aktuelle Ensemblemitglieder wie Daniella Dett, Lukas Sandmann, Lisa Antoni, Alen Hodzovic, Ariana Schirasi-Fard oder Oliver Liebl werden gemeinsam mit dem Bruckner Orchester Linz und dem Chor des Landestheaters Linz ein „Musical Best Off“ auf die Bühne bringen.

Lesen Sie auch

Die Idee des Jubiläumskonzerts ist es, die musikalischen Highlights der 49 Musicalproduktionen der letzten Dekade zu einer interaktiven Musikaufführung, inklusive Tanzeinlagen, zu vereinen – von kleinen Bandmusicals bis zum großen Orchester. Die choreographische Leitung übernahm Hannah Moana Paul

Der ganze Raum soll zum Spielort werden, dafür sorgen die 44 Musikerinnen und Musiker in jenem Saal, in dem das Musiktheater vor zehn Jahren mit „Die Hexen von Eastwick“ seine erste Musicalpremiere feierte.

Das Konzept von Matthias Davids und Tom Bitterlich teilt das Programm in zwei Akte, die gefüllt sind mit Hits aus den unterschiedlichsten Musicals, darunter „Good morning“ aus „Singin‘ in the rain“, „True colors“ aus „Pris cilla, Königin der Wüste“, „Verführerschule“ aus „In 80 Tagen um die Welt“ und „You can’t stop the beat“ aus „Hairspray“.

Der „Chor der Ehemaligen“ – ein Video von Jonatan Salgado Romero – gehört ebenfalls zu den Höhepunkten des Konzertprogramms und verbindet einzelne musikalische Clips zahlreicher Ensemblemitlieder wie Puzzleteile zu einem virtuellen Musikstück. Um die Texte kümmerte sich Arne Beeker, die Inszenierung des Jubiläumskonzerts stammt von Cecilia Ward. Für Bühnenbild und Kostüme ist Matthias Davids verantwortlich.

Karten unter landestheater-linz.at