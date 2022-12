Gründervater des Musikschulwerkes

Das oberösterreichische Musikschulwerk zählt zu den größten musikalischen und kulturpolitischen Innovation des 20. Jahrhunderts. Einer seiner Gründungsväter und langjähriger Landesmusikdirektor Konsulent Heinz Preiss, feierte seinen 80. Geburtstag.

„Ich war das Pferd — Heinz war der Reiter!“ brachte der damalige Landeshauptmann Josef Ratzenböck sehr treffend zum Ausdruck, dass er die Idee als Politiker getragen hat bis zum Landesmusikschulgesetz des OÖ Landtages aus 1977, Heinz Preiss war für die inhaltliche Gestaltung des Landesmusikschulwerkes verantwortlich.

In ganz Oberösterreich haben heute Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene die Möglichkeit, eine anerkannte musische Ausbildung zu absolvieren, das Musikschulwerk ist im ganzen Land in etwa 150 Gemeinden präsent. Viele Größen der Musikwelt haben ihren Weg in einer oö. Musikschule begonnen, wie z. B. Dirigent Franz Welser- Möst. In vielen Orchestern der Welt sitzen Absolventen derselben. Durch die Ausbildung von Musikerinnen und Musikern an Musikschulen ist auch sichergestellt worden, dass unsere Orchester, Blasmusikkapellen und Chöre nicht nur überlebten, sondern qualifizierte Leiter, begeisterte Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger haben. Das Musikschulwerk bildet die Basis und die Grundlage für das Musikland Oberösterreich. Heinz Preiss darf zurecht als geistiger Vater, als Pionier und einer der Gründer gefeiert werden.