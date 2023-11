Gründungskonzert von „Pallidor“ in Linz

Jetzt ist der ehemalige Jungstar der St. Florianer-Sängerknaben entgültig den Kinderschuhe entwachsen, um auf großen Fußspuren von Countertenor-Kollegen wie Andreas Scholl und Phillippe Jaroussky zu wandeln.

Dafür haben Alois Mühlbacher und sein Mentor Franz Farnberger ein neues Ensemble für alte Musik gegründet, mit dem sie in der Linzer Minoritenkirche ein umjubeltes Debut gaben. Benannt ist das Barock-Ensemble unter Konzertmeisterin Nina Pohn an der Violine nach dem Künstlernamen „Pallidor“ von Georg Christian Lehm, der als Textdichter von Johann Sebastian Bachs Kantaten im 18. Jahrhundert große Berühmtheit erlangte.

Mit Bravour

Und so stand zu Beginn des allerersten Konzerts von Pallidor in der Öffentlichkeit die Bach-Kantate „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“ für Solo-Altstimme auf dem Programm. Gesungen und musiziert hoch oben auf der Empore der bis auf den letzten Platz gefüllten Minoritenkirche. Die äußerst anspruchsvolle Kantate wurde da vom 28-jährigen Countertenor aus Hinterstoder mit Bravour zum Besten gegeben. Mühlbacher bewies sich vor allem im Mittelteil bei der Aria „Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen“ mit der schwierigen Melodielinie im Duett gegen das kunstvoll vertrackte Intervallspiel von Erich Traxler an der 2-manualigen Kirchenorgel, die um einen halben Ton tiefer gestimmt ist als andere vergleichbare Instrumente.

Nach Antonio Vivaldis „Sovvente il Sole“, der Arie des Perseus aus „Andromeda Liberata“, dann der Höhepunkt des Abends: Das „Nisi Dominus“ von Vivaldi. Und hier, coram publico vor dem Hochaltar, startete der junge Countertenor mit Pallidor unter der Leitung von Franz Farnberger deshalb auch zum Höhenflug durch. Ausdrucksvoll und stimmgewaltig folgten da glanzvoll die Arien in italienischer Sprache aufeinander. Das „Gloria Patri e Filio“ etwa geriet zu einem einfühlsamen, meditativen Duett mit der Viola d´amore von Konzertmeisterin Nina Pohn. Sie zeigte mit ihrer Streichersektion auch beim „Sicut erat in Principio“, gleich dem übrigen Barock-Ensemble, virtuoses Können an den Original-Instrumenten. Während das „Amen“ danach wie engelsgleicher Gesang den Kirchenraum berührend erfüllte.

Alois Mühlbacher ist also am besten Weg zu einem der großen Countertenöre zu werden. Zwar lässt er noch einen dezidiert unverwechselbaren Ausdruck vermissen und klingt im hohen wie tiefen Register recht neutral, berechtigt jedoch zu schönsten Hoffnungen, dass sich die Stimme mit zunehmendem Alter noch individuell und klangvoll rundet.

Was dann auch bei der Zugabe, dem „Ascende laeta“ von Vivaldi bereits anklang, mit dem sich Mühlbacher und Pallidor beim Gründungskonzert verabschiedeten. Mit Standing Ovations und lauten Bravo-Rufen feierte das Publikum zurecht diesen hoffnungsvollen Abend als Meilenstein zu einer großen Gesangskarriere.