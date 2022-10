Gut, wir greifen nach jedem Strohhalm

Das Lied „Menschen“, Nummer 3 auf der gleichnamigen Album von Klaus Pruenster, die Gitarre jault nach Herzenslust. Pruenster beamt in die Hochzeiten der E-Gitarre. Was war da noch einmal?

Hendrix´ ekstatisches Gitarrenkreischen, dann 70er-„Art“- und progressiv genannter Rock. Punk sei dank, dass zwischendurch auch ordentlich reingerotzt wurde. Hardrock und im Gefolge fragwürdiger Softrock. Dann wieder Punk, danke noch einmal!, im Gewand des Grunge.

Wo reiht sich Pruenster ein? Auf „Menschen“ irgendwo zwischen 70er und 80er. Das ist okay, weil heute dafür nicht einmal mehr das Wort „retro“ gilt. Retro ist im Pop quasi Normalzustand. Pruenster hebt also an mit „Menschen sind so sonderbar/ Menschen sind so wunderbar“, beschwört ein seligmachendes Du: „Lass uns träumen/ lass uns unseren Traum nie verlieren“.

Ist das Kitsch? Egal, Pop ist Kitsch, weiter so. Pruenster ist gebürtiger Vorarlberger, vier Jahrzehnte in Linz haben ihre Wirkung getan. Die Texte sind von „stahlstädtischer“ Direktheit. Wünsche, Träume, Hoffnungen — wurscht, was andere darüber denken.

Geschrieben und komponiert hat Pruenster „Menschen“ in der akuten Corona-Zeit, das — retro? — juckte auch den Protest-Gestus. „Alle sehen rot/ Der Rechtsstaat ist in Not“, warnt er in dem bereits 2021 veröffentlichten „Helden und Idioten“, ebenfalls auf „Menschen“. Wahre Helden kämpfen einsam, „Idioten schreien gemeinsam“. So direkt sagt das heute kaum jemand öffentlich. Die Leute sind schnell beleidigt.

„Menschen“ fügt sich seltsam in die Gegenwart. Allgemeine Aufgekratztheit (Corona!), Diskursunfähigkeit und Lethargie, über allem die Entsetzlichkeit eines Krieges in und gegen Europa. Pruensters aktuelle Single heißt „Alles wird gut“, er reimt darauf „bei Ebbe und auch bei Flut“, und singt: „Lasst uns Brüder Schwestern sein“. Hm. Dagegen ist nichts zu sagen. Klingt trotzdem schal.

Ab in die Traumwelt

„Wunderwelt“ hieß Pruensters großer Hit (1982), der die munteren Jahre des Austro-Pop mitprägte. Technoide Instrumentalisierung, scharfer und einprägsamer Rhythmus und Zeilen für die Pop-Ewigkeit („Ich lebe so/ Wie es mir gefällt“). „Wunderwelt“ ein Kind seiner Zeit, als die Freiheit hoch im Kurs stand. Die tönt mittlerweile nur noch klebrig, seit sie von Das-wird-man-doch-noch-sagen-dürfen-Bewegungen vereinnahmt wurde.

Doch funktioniert „Wunderwelt“ erstaunlicherweise heute wieder — als Metapher auf virtuelle Blasen, in denen, abgekoppelt von haptischer Realität, jedwede Traumwelt möglich scheint.

Traumwelten: Davon liefert das Album „Menschen“ reichlich. Es plätschert gefällig. Das Lied „Es ist Zeit“ ein Tiefpunkt, belehrend. Seltsamerweise funktioniert das thematisch ähnliche „Wir klagen an“ großartig. Die beste Nummer auf dem Album, „Wir klagen an“ hat Energie, Entschiedenheit, ist enorm melodisch und sogar tanzbar. Das Meer klagt an, die Erde klagt an, die Kinder klagen an. Und ja, auch die Freiheit klagt an.

„Menschen“ ist eine Rückkehr zu Pruensters popmusikalischem Schaffen und zu einem Idealismus, der mit dem gnadenlosen Sarkasmus in der Popwelt der 90er-Jahre endgültig erledigt schien. Wird „Menschen“ die Welt verbessern? Alles so verwirrend, alles scheint derzeit möglich. Bitt´schön, man klammert sich an jeden Strohhalm.

Von Christian Pichler