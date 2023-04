Hand in Hand mit dem Roboter

Wie man Roboter für Prozesse nutzen, Digitales im Analogen einsetzen oder die Materialien für die Kleider der Zukunft wachsen lassen kann, hat sich Landeshauptmann Thomas Stelzer am Dienstag in der Grand Garage in der Linzer Tabakfabrik angesehen.

Die Forscher vom Labor Kreative Robotik der Linzer Kunstuni haben sich der Entwicklung von digitalen Methoden und Werkzeugen, aber auch deren Vermittlung und Transfer zu den Anwendern verschrieben. Im Fach Fashion & Technologie sucht man Antworten auf die Frage nach der Mode der Zukunft.

Lesen Sie auch

Der Übergang vom Digitalen ins Analoge

„Die digitale Transformation wird oft mit einem technologischen Sprung verbunden, aber es ist vielmehr: Sie durchströmt unser ganzes Leben und bietet damit auch große Chancen“, so Stelzer. Oberösterreich verfüge hier schon über höchste Expertise, das sei mit ein Grund dafür, dass die Wahl für den Standort der neuen TU auf Linz gefallen sei.

„Wir sind ein Leuchtturm im Ökosystem der Digitalisierung hier in der Grand Garage“, sagt auch Universitätsprofessor Johannes Braumann. Es gehe um den Übergang von digitalen Daten durch Roboter in die physische Welt und darum, zu vermitteln, was man damit machen kann.

Die Roboter im Labor im 1. Stock der Grand Garage können vieles und vieles davon haben sie sich vom Menschen abgeschaut, das heißt, sie wurden dementsprechend programmiert. Etwa Lormbot, mit dem sich Sofie Prinz und Bettina Fuchs der Inklusion verschrieben haben. Für Blinde und Gehörlose gibt es das Lormen-Alphabet, bei dem jedem Buchstaben eine Stelle der Handfläche zugeordnet wird.

Diese tippt nun der Roboter auf der Menschenhand an, je nachdem, was in die dafür vorgesehene Tastatur eingegeben wurde. Ein kollaborativer Roboter kann Kräfte spüren, auf Hindernisse reagieren, lässt sich mit der Hand bewegen und damit unterstützend einsetzen. Für einen Messebauer haben die Linzer den Tanz eines Roboterarmes mit einem Menschen programmiert, bei der Ars Electronica haben Marionetten getanzt, für die die Bewegungen von Tänzerinnen erfasst und auf Roboter übertragen wurden.

Im Studiengang Fashion & Technologie kreiert und züchtet man Stoffe der Zukunft: Hier wächst Zellulose aus Bakterien heran, Roboter helfen dabei, dreidimensional zu arbeiten und versorgen die Bakterien mit Nährstoffen. So sind ein dreidimensionales T-Shirt und jüngst eine 3D-Hose entstanden. Um dreidimensionales Wachstum geht es auch beim Electrospinning: „Dabei sprüht der Roboter ein Spinnennetz aus feinsten Fasern auf einen Korpus“, erklärt Martin Schwab, der die Projektentwicklung der Kreativen Robotik leitet.

Bei Fashion & Technologie beschäftigt man sich auch mit der Wiederverwertung getragener Kleidern. „Unser Traum wäre eine Microfactory, wo alles robotic-gesteuert in den Schritten Kleid, Scan, Design und neues Kleidungsstück abläuft“, so Co-Lehrgangsleiterin Christiane Luible-Bär. Die Studenten — derzeit rund 100, davon ein Drittel aus der Region — seien gesucht, weil sie sich mit Robotik auskennen, simulieren und modellieren können. Derzeit arbeite man an einem 3D-Turnschuh für Salomon.

Angefangen haben die Linzer Forscher mit einer Kreissäge an einem Roboterarm, heute sind die Maschinen für sehr viel speziellere, feinere Arbeiten programmierbar. Der Einsatz ist in großer Bandbreite möglich, in vielen Sparten haben die Linzer schon geforscht und entwickelt: von der Herstellung von Sätteln bis zum E-Gitarre spielenden Roboterarm.

Finanziert werden Projekte mit öffentlichen Geldern, zum Teil sind sie Kooperationen mit Unternehmen, von Rosenbauer bis zum kleinen Startup. Die Kunstuni arbeitet dabei interdisziplinär mit der Kepleruni, dem Industrieroboter-Hersteller KUKA Roboter CEE GmbH, Bernstein Innovation und der Association for Robots in Architecture zusammen, die Ars Electronica bietet eine Bühne für Entwicklungen.