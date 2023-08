Heimat, immer wieder anders betrachtet

Seit 35 Jahren und zum 36. Mal begibt sich das von Wolfang Steininger initiierte Festival „Der Neue Heimatfilm“ heuer von 23. bis 27. August auf die Suche nach Inhalten für den Begriff Heimat. Und findet immer wieder neue Antworten und Perspektiven. Wichtig ist es den Machern, mit dem Programm auf Entwicklungen unserer Zeit zu reagieren. Rund 50 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme laufen an den fünf Festivaltagen, je sechs stehen im Spielfilm- bzw. Dokumentarwettbewerb sowie im Wettbewerb um den Jugendjurypreis.

Die Vergangenheit und der Umgang damit

Über fünf Jahre hinweg beobachtet der Eröffnungsfilm und Wettbewerbsbeitrag „Wer hat Angst vor Braunau? — Ein Haus und die Vergangenheit in uns“ die Entwicklungen rund um das Hitlerhaus ebendort. Und zwar auch aus einer persönlichen Perspektive. Julia Mitterlehner (Produzentin und Autorin) war bei der Lebenshilfe in Braunau tätig, die eigentlich ins Hitlerhaus einziehen sollte, doch immer wieder kam es anders. Eine Geschichte, die wohl auch noch nicht zu Ende erzählt ist. „Wer hat Angst vor Braunau?“ feiert in Freistadt Weltpremiere. Offizieller Kinostart ist am 1. September. Regisseur Günter Schwaiger geht mit seinem Werk dann auf Tour, um Diskussionsmöglichkeiten zu bieten.

Für einen Schock sorgte bei den Festival-Programmmachern kürzlich die Umbenennung der rechtsradikalen NPD in Die Heimat in Deutschland. Dem gilt es, etwas entgegen zu setzen. „Wir wollen einen offenen, inklusiven Heimatbegriff, nichts Einengendes, sondern etwas Umarmendes“. Auch eine zweite österreichische Doku beschäftigt sich mit der Nazi-Vergangenheit: In „Wos tur i? Über die Notwendigkeit des Erzählens“ von Barbara Wilding berichtet Zeitzeugin Maria Caesar von ihrem Kampf gegen den Faschismus. Ein weiterer von insgesamt fünf österreichischen Filmen beim Festival hat ein Konzert zur Folge: Nino aus Wien spielt nicht nur in „Vienna Calling“, bei dem es darum geht, wie Musik Identität begründet, der Sänger spielt nach der Vorführung auch ein Konzert.

Spielfilme aus insgesamt elf Ländern laufen heuer in Freistadt, erstmals auch Filme aus Jordanien und Tschetschenien. Die Arbeiten zeigen etwa Heimat als Ort der Kindheit, von dem man weg will, an den man aber auch gerne wieder zurückkehrt („Geranien“, „The Cage is looking for a Bird“). Familiäre Bande, die Heimat stiften, sind Inhalt der Filme „Ama Gloria“ (F) „Inshalla Wallad“ (Jordanien) oder „Cinco lobito“ (SP). Migration ist ein Thema, an dem man nicht vorbeikommt: Um Adoption geht es etwa im kanadischen Beitrag „Riceboy sleeps“.

Die Dokumentarfilme am Festival bringen in die unterschiedlichsten Ecken der Welt, etwa zu „Drei Frauen“ in die Karpaten oder nach Tunesien: In „Four Daughters“, der bereits in Cannes im Wettbewerb lief, geht es um Radikalisierung innerhalb einer Familie. Einblicke in die israelische Armee, ins Leben von Wehrpflichtigen, gewährt „Innocence“. Eine wichtige Auseinandersetzung in Zeiten zunehmender Militarisierung.

30 Jahre feiert heuer der traditionelle Italien-Schwerpunkt beim Heimatfilm-Festival. „Ich habe schon Limoncello angesetzt“, so Steininger lachend. Bestückt ist der Schwerpunkt mit acht Filmen, darunter „Welcome Venice“ von Andrea Segre, der mit seinen Filmen schon wiederholt in Freistadt zu Gast war. Nostalgisch wird´s bei „Un Viaggio in Italie“, einer Reise durch die Schwerpunkte der letzten drei Jahrzehnte von Michael Aichmayr und Markus Vorauer.

Das Rahmenprogramm bietet auch ein Konzert von Kaja Kalea, Popmusik aus OÖ, und eine Fotoausstellung des Linzer Medienkünstlers Hasan Ulukisa über seine armenischen Wurzeln. mel