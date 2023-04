Herausfordernd und berührend

Schulgruppen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern füllten am Freitag bei der Premiere von „Die Weiße Rose“ das Foyer der Kammerspiele in Linz. Petra Wüllenweber verfasste ein fesselndes und sehr berührendes Jugendstück (ab 13) über die NS-Widerstandsgruppe um Sophie und Hans Scholl.

Das Geschwisterpaar studierte bis 1943 an der Universität München. Anfangs durchaus begeistert vom neuen politischen und wirtschaftlichen Aufschwung unter dem Nationalsozialismus, traten beide der Hitlerjugend bei. So lernten sie schon bald die braune Ideologie kennen und lehnten sie immer entschiedener ab.

Gefährliche Flugblätter

Die Inszenierung von Heidelinde Leutgöb beginnt mit der Verhaftung von Sophie (Sofie Pint) und Hans Scholl (Alexander Köfner) am 18. Februar 1943, während sie in der Universität Flugblätter mit dem Aufruf zum Widerstand verteilt haben. Lange Verhöre durch einen Gestapo-Beamten folgen. Fünf Tage später werden sie gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Christoph Probst (Friedrich Eidenberger) wegen Hochverrats hingerichtet.

Es ist dem Team aus Regie, Autorin und Dramaturgie (Christine Härter) gut gelungen, das Geschwisterpaar Scholl als junge Studierende mit all ihren Sehnsüchten und ihrem Kampf für ein freies, demokratisch geführtes Land zu zeigen und nicht als Heldin bzw. Held auf die Bühne zu bringen. Immer wieder erweisen sie sich als normale junge Leute. Sehr schön ist etwa die Szene wie Sophie mit ihrer Freundin (Julia Frisch) zum Schlager „Das gibt’s nur einmal, das kommt nicht wieder“ tanzt.

Zum Bühnenbild: Hellgraue Quader, liegend oder stehend, erinnern an das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Straßen dazwischen gliedern die Szenen in Zeitabschnitte, in denen die Entwicklung der Weißen Rose bis zum letzten Flugblatt geschildert wird. Immer wieder tritt der Vater der Geschwister Scholl (Andreas Puehringer) hervor, der von Anfang an die Gefahren des neuen Regimes erkennt. Einer dieser grauen Blöcke wird zum Richterstuhl, von dem aus Roland Freisler (Christian Lemperle) die Todesurteile verkündet.

Die Musik ist ein — dramaturgisch bedingter — Mix aus Schlagern, Volkstümlichem und Nazi-Liedern. Möglicherweise irritierend für die jungen Theaterbesucher ist die Tatsache, dass bei dieser Produktion alle Darsteller — bis auf jene der Sophie Scholl — mehrere Rollen übernehmen.

Was kann nun dieses Theaterstück für Jugendliche bedeuten? Auf alle Fälle eine nachhaltige Auseinandersetzung mit einer dunklen Zeit und der Frage, wie der Einzelne damit umgeht. Eltern und Großeltern sind genauso wie Lehrerinnen und Lehrer aufgefordert, sich gemeinsam mit den jungen Leuten dieser Problematik zu stellen.

Von Gerlinde Rohrhofer