Amtszeit am Landestheater Linz um drei weitere Jahre verlängert

Hermann Schneider bleibt Intendant des Linzer Landestheaters. In der Aufsichtsratssitzung der OÖ Theater und Orchester GmbH am Montag, verkündete der Aufsichtsratsvorsitzende, Landeshauptmann Thomas Stelzer, die Verlängerung der Amtszeit.

Seit der Spielzeit 2016/2017 leitet Schneider das Landestheater mit seinen beiden Häusern und wird auch über das Jahr 2026 hinaus die künstlerische Verantwortung für das Musiktheater und Schauspielhaus tragen. Die neue Vertragslaufzeit erstreckt sich über drei weitere Spielzeiten, von 2026/2027 bis 2028/2029.

„Mit dieser Entscheidung setzt das Landestheater Linz auf Kontinuität und die künstlerische Gestaltungskompetenz von Hermann Schneider“, heißt es in einer Aussendung des Landestheaters. „Unter seiner Leitung konnte das Theater in den vergangenen Jahren große Erfolge feiern und sich als bedeutende kulturelle Institution etablieren.“

Die langfristige Strategie, hochkarätige künstlerische Produktionen anzubieten und das Theater als wichtige Kulturinstitution in der Region zu stärken, werde so fortgesetzt.

Verleiht Landestheater eigene Handschrift

„Das Landestheater mit seiner auch internationalen Strahlkraft trägt viel zur unverwechselbaren Identität des Kulturlandes Oberösterreichs bei. In den vergangenen Spielzeiten ist es Hermann Schneider sehr gut gelungen, dem Haus auf eine neue Art und Weise seine Prägung mitzugeben“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer zur Vertragsverlängerung.

„Der Anspruch, neue künstlerische Wege zu gehen, verleiht unserem Landestheater so seine ganz eigene, charakteristische Handschrift. Der Publikumszuspruch, gerade nach den herausfordernden Corona-Jahren bestätigt den eingeschlagenen Weg. Wir freuen uns sehr, dass Hermann Schneider das Landestheater auch in drei weiteren Spielzeiten künstlerisch leiten und weiterentwickeln wird.“

Langfristige Projekte und Sanierung an Promenade

„Ich danke für das Vertrauen und freue mich sehr, mit diesem wunderbaren Team und Ensemble noch weitere Jahre arbeiten zu dürfen; die Herausforderung der kommenden Jahre wird sein, den ‚Turnaround‘, der uns heuer beim Publikum nach Corona gelungen ist, zu verstetigen; und nun lassen sich auch Projekte auf längere Sicht etwa bei Koproduktionen wieder planen. Ferner: Die Sanierung an der Promenade kann so nicht nur begonnen, sondern auch mit und von ein und derselben Theaterleitung abgeschlossen werden“, so Schneider.