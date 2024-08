Hoch vom Dachstein an attwengert es am Samstag kräftig

„Hoch vom Dachstein an …“ erklingt am Samstagnachmittag nicht die steirische Landeshymne, vielmehr attwengert es dort, wo eventuell der Aar auch noch haust. Jedenfalls ist die von Obertraun aus mit der Seilbahn und einem ganz kurzen Fußmarsch erreichbare Schönbergalm am Samstag, 31. August, eine angesagte Adresse für alle jene, die zum einen kurzentschlossen der sommerlichen Hitze des Tales entkommen wollen und die zum anderen immer schon einmal das Slangpunkduo „Attwenger“ in der salzkammergütlichen Bergwelt live erleben wollten.

Ab 15 Uhr spielen Markus Binder und Hans-Peter Falkner bei freiem Eintritt im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres ein Freiluftkonzert, dessen Motto der Umgebung geschuldet ist – „Attwenger goes Dachstein“. Auch wenn seit ihrem ersten Erfolgsalbum „Most“ schon mehr als 30 Jahre ins Land gezogen sind, hat das Duo nichts von seiner spannenden Kreativität verloren. Schlagzeug, Akkordeon und die eigenen Stimmen zum Absingen der anarchischen Gstanzln reichen den beiden.

Die Dachsteinseilbahn fährt ab 8.40 Uhr, die letzte Talfahrt ist um 19 Uhr. Der Fußmarsch von der ersten Seilbahnstation zum Naturerlebnispark Schönbergalm Dachstein Höhlenwelt dauert fünf Minuten.