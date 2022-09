Höchste Klavierkunst

Groß war die Erwartung im glänzend besuchten Großen Saal des Brucknerhauses die „Grand Dame des Klaviers“ Martha Argerich zu erleben. Dem entsprach die 81-Jährige, Inbegriff der Uneitelkeit, auf allen Linien.

Nach bald 60 Jahren Weltkarriere tritt sie immer seltener solistisch auf. Vorzugsweise dafür im Zusammenspiel mit großen Kollegen, diesmal an ihrer Seite, an zwei Konzertflügeln sich gegenüber sitzend, die wunderbare Lilya Zilberstein. Seit dem Gewinn des Busoni Wettbewerbes 1987 auf allen Podien dieser Welt gefeiert, emigrierte die junge Russin 1990 nach Deutschland. Seit sieben Jahren ist sie Professorin an der Wiener Musik-Uni.

Am Beginn stand Robert Schumann mit sechs Studien op. 56, von Claude Debussy für zwei Klaviere bearbeitet. Schon hier faszinierten die beiden mit ihrer speziellen Art Musik „erlebbar“ zu machen. Eine enorme Spannweite an Stimmungen, Klangfarben und Zwischentönen.

Schumann schreibt „mit innigem Ausdruck“, man wähnt sich bei intimer Hausmusik – und das auf riesiger, leerer Bühne. Darauf folgte, quasi erste Zugabe, die „Quadrille zu 4 Händen“ von Anton Bruckner. Die beiden Damen, hier nebeneinander sitzend, hatten sichtlich ihren Spaß daran, bevor sie – wieder an zwei Flügeln – in die herrliche Klangwelt des Johannes Brahms und seiner „Variationen über ein Thema von Joseph Haydn“ op. 56 eintauchten. Fast gleichzeitig als Orchesterfassung erschienen – Standardrepertoire jedes Orchesters –, begründet Brahms damit eine neue Gattung selbständiger Orchester-Variationen, die daraufhin von Dvorak, Reger, Elgar und anderen weiterentwickelt wurden.

Zu Beginn der St. Antonius Choral: In welch sonorer Schlichtheit auf beiden Instrumenten gesungen, dann fast grüblerisch versonnen, in den virtuosen Abschnitten von einer Leichtigkeit die verblüfft, auf Augenhöhe sich zuspielend, fern jedes äußerlichen Gehabes.

Begeisterte Akklamation, nach der Pause führten die „Sinfonischen Tänze“ für zwei Klaviere op. 45 von Sergej Rachmaninoff in eine gänzlich andere Welt. 1940 auf Long Island, New York, in der Emigration geschrieben, bleiben sie sein letztes Werk bis zum Tod 1943. Melancholische Abschnitte neben brillanten, rhythmisch vertrackten nehmen den Zuhörer gefangen. Grandios interpretiert der fast fratzenartige Walzer des Mittelsatzes und eine ins Groteske kippende Fröhlichkeit. Riesenjubel, Standing Ovations. Die Künstlerinnen bedankten sich mit fein und elegant servierten Zugaben. Ein Höhepunkt des Brucknerfestes!