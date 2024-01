Hörenswerte Überraschungen beim Espresso-Konzert im Francisco Carolinum

Eines der beliebten Sonntagvormittags-Formate, das „Espresso-Konzert“ im Linzer Francisco Carolinum, fand leider nun zum vorletzten Mal statt. Pianist Sigurd Hennemann ist seit 2010 an der Bruckneruni tätig und seit dem Wintersemester 2023/2024 auch an der Musikhochschule München als Korrepetitor im Gesangsfach.

Er hat diese Konzertreihe in Linz gegründet und konnte mit vielen Künstlern diese Vormittagskonzerte gestalten. Mit der jungen und schon sehr erfahrenen großartigen Geigerin Elisabeth Köstler führte er an diesem Vormittag eine der beiden Violinsonaten Sonate Nr. 2 d-Moll op. 121 von Robert Schumann auf.

Die Widmung dieser Sonate erging damals an den Leipziger Geiger Ferdinand David und wurde mit kraftvollen Kontrasten und poetischen Variationen sowie großliniger melodischer Haltung reichlich ausgestattet. Mit dieser eher selten hervorgeholten Violinsonate gelang den beiden Künstlern ein kammermusikalisches Bravourstück und volle Zustimmung im vollen Saal.

Auch für den zweiten Teil des Konzertes gab es eine Überraschung mit dem in Linz beheimatet gewordenen Sänger und Bassisten Martin Summer. Der aus Vorarlberg kommende Künstler begann seine Bilderbuchkarriere bereits 2016 in Mailand als Sarastro, es folgten für den noch jungen Sänger wichtige Stationen an wichtigen Bühnen.

Hier im Espresso-Konzert konnte er mit seiner gepflegten Bass-Stimme die „6 Lieder“ von Schubert (1797-1828), im Original für Bass verfasst, wunderbar aneinanderreihen: „Der Strom“ D 565; „Sehnsucht“ D 636; „Grenzen der Menschheit“ D 716 und „Auf der Donau“ 21,1 D 553; „Fahrt zum Hades“D 526; „Der Schiffer“ op. 21, 2 D 536.

Texte von Schiller, Goethe von Johannes Mayrhofer, der elegante Gesang in klarer Sprache mit kleinen Gesten, so wurden die Lieder zum Erlebnis und Martin Summer in seiner Darstellung zum Dramaturgen. Ein großes Aufjubeln und Bravorufen in der Zuhörerschaft forderte noch eine Zugabe: das „Ständchen“ in einer selbst gebauten Fassung für Gesang, Violine und Klavier.

Von Christine Grubauer