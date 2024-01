Holocaust-Museum: Kultusgemeinde von Nehammer-Vorstoß begeistert

Auf Zustimmung bei der Israelitischen Kultusgemeinde in Linz stößt die Absicht von Bundeskanzler Karl Nehammer, als Maßnahme im Kampf gegen Antisemitismus ein Holocaust-Museum zu errichten. Am Freitag hatte sich der ÖVP-Chef bei der Präsentation seinen „Österreichplans“ in Wels dafür ausgesprochen.

Charlotte Herman, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in Linz, zeigte sich am Samstag Gespräch mit dem VOLKSBLATT vom Vorstoß des Kanzlers angetan: „Es gibt in mehreren Städten, auch in Europa, derartige Museen, da könnte man sich Anregungen für die Umsetzung holen“. Hermann steht seit 2013 der jüdischen Gemeinde in Linz und Oberösterreich vor.

Wunsch nach beratender Funktion

Als Standort für das Projekt spricht sie sich gegen Mauthausen aus, wo sich die KZ-Gedenkstätte befindet. Besser eignen für ein Holocaust-Museum würde sich Wien, wo nicht nur sehr viele Juden gelebt haben. In die Bundeshauptstadt würden auch sehr viele Besucher aus dem In- und Ausland kommen. Hermann würde es begrüßen, wenn die Kultusgemeinde in Wien eine beratende Funktion bei dem Projekt bekommen würde.

Der seit dem Einmarsch Israels in den Gaza-Streifen aufgeflammte Judenhass, der sich bei etlichen Pro-Palästina-Demonstrationen manifestiert habe, habe sich mittlerweile wieder etwas gelegt. Auch die Sorgen und Ängste in der jüdischen Gemeinde hätten sich abgeschwächt, so Herman zum VOLKSBLATT.

Von Heinz Wernitznig