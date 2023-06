Hurra, hurra, Pumuckl ist wieder da

Mit neuen Geschichten kehrt der Kultkobold Pumuckl nach mehr als 30 Jahren wieder zurück ins Fernsehen. Die Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“ feierte am Samstag beim Kinderfilmfest in München Premiere und startet Ende des Jahres bei RTL+, RTL und Super RTL. Darin treibt der kleine Kobold mit den roten Haaren in 13 Folgen wieder seinen Schabernack – diesmal mit Meister Eders Neffen, Florian Eder (Florian Brückner), der die alte Tischlerwerkstatt seines Onkels übernimmt.

Gespielt wird Pumuckl dabei von Maximilian Schafroth — Stimme und Schauspiel des Kabarettisten dienten als Vorlage für die Animation. Beim Streamingdienst RTL+ haben die Zuschauer sogar die Wahl, ob sie Pumuckl mit neuer Stimme von Schafroth oder mit der Originalstimme des früheren Sprechers Hans Clarin erleben wollen. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz wird die Stimme Schafroths dabei in die des 2005 verstorbenen Clarin umgewandelt. In weiteren Rollen sind unter anderem Milan Peschel, Ilse Neubauer und Teresa Rizos zu sehen. Die Neuauflage soll eine „große Verneigung vor der alten Serie“ sein, erklärte Regisseur Marcus H. Rosenmüller.