„Ich bin lieber in meinen Figuren als im Leben“

Sie war Jedermanns Buhlschaft in Salzburg, begeistert das Theater-Publikum in Berlin, steht als „Tatort“-Kommissarin ihre Frau und schrieb in dem Buch „Ganz schön wütend“ über Anfeindung und Hass im Netz und der realen Welt. In „Mermaids don’t cry“ spielt sie die liebenswürdige Annika, die sich mit dem Neinsagen schwer tut und lieber als Nixe durch ihre Träume taucht.

VOLKSBLATT: Waren Sie vor den Dreharbeiten zu „Mermaids don’t cry“ schon ein Wassermädchen?

STEFANIE REINSPERGER: Mein Sternzeichen ist tatsächlich Wassermann, und ich war auch schon immer unheimlich gerne im und unter Wasser. Wenn wir am See oder im Bad waren, war es so, dass meine Eltern mich rausrufen mussten, weil sie Angst hatten, dass ich Schwimmhäute bekomme.

Lesen Sie auch

Und wie war das dann nach den Dreharbeiten?

Bin ich auch immer noch gerne im Wasser, aber die sechs Meter runter, das muss ich jetzt nicht dauernd haben.

Also, Sie haben kein gesteigertes Interesse daran gehabt, dass die schillernde Flosse in Ihren Besitz kommt …

Um Gottes Willen, nein! Ich möchte sie nie wieder sehen!

Was war denn das zündende Element, warum Sie sich für dieses Projekt entschieden haben?

Einerseits diese wahnsinnig krude, ambivalente Figur. Ich finde das auch ganz schön, dass das nicht so ein klassischer Verlauf ist, wie man den vielleicht sonst oft kennt von Drehbüchern, sondern dass das so amplitudenhaft verläuft. Und Franziska Pflaums Energie. Ich fand es total beeindruckend und toll, dass Franziska sich als Debütfilm so einen Wahnsinnsritt vorgenommen hat und mir das Vertrauen geschenkt und diese Rolle angeboten hat.

Ist es ein Wagnis, mit einer Regisseurin, die ihr Langspielfilmdebüt feiert, zu drehen?

Ich versuche immer wieder auch mit jungen Regisseurinnen, die noch an der Filmschule sind, zu drehen. Ich arbeite auch wahnsinnig gerne mit jungen Regieassistentinnen am Theater, weil ich noch weiß, als ich angefangen habe, wie gut das ist, wenn du jemanden hast, der zu dir Ja sagt. Franziska hat so viel Power, Leidenschaft und Wahnsinn und so viel Kraft und Durchsetzungsvermögen … ich freue mich zu sehen, was noch alles von ihr kommen wird.

Nebst der Flosse war es ja auch ein Dreh mit Kindern, was angeblich nicht zum Einfachsten gehört …

Das liebe ich total! Ich schätze das wahnsinnig, mit Kinderdarstellerinnen zu drehen, und Johanna und Jonas waren ganz toll. Ich bin mit Kindern dazu gezwungen, wach zu sein, schnell zu sein, etwas anzubieten. Und mit der kleinen Johanna, mit der ich ja wirklich viele Szenen hatte, das war so eine Liebe auf den ersten Blick, auch weil sie aussah wie meine ganz ganz kleine Schwester. Da habe ich mich auch so fallen lassen können, weil die mir so viel Vertrauen entgegengebracht hat und Respekt.

Ihre Figur Annika ist so grund-liebenswürdig, eine Ja-Sagerin zu ihren Liebsten. Kennen Sie das?

Ja (lacht)! Ich genieße es am Älterwerden, dass ich ein bisschen ruhiger werde und nicht mehr so große Angst habe, Grenzen zu ziehen und Stopp oder Nein zu sagen. Aber ich bin privat schon auch sehr harmoniebedürftig, und ich möchte auch, dass es meinem Umfeld und den Menschen, die ich gerne habe, gut geht. Dafür bin ich privat auch gewillt, ganz viel zu tun und zu leisten.

Was Annika sehr gut kann, ist träumen. Sie haben auf der Bühne und vor der Kamera beruflich die Möglichkeit in andere Welten abzutauchen.

Das ist ganz toll. Mein Sehnsuchtsort ist meine Arbeit. Das ist wahnsinnig schön, dass ich das ausleben darf. Jeder Probentag, jeder Take, jede Vorstellung ist so ein kleines Hinwegträumen, dem Alltag entfliehen. Ich bin ja auch ein bisschen lieber in meinen Figuren auf der Bühne oder vor der Kamera als im Leben. Ich mag das irgendwie.

Deshalb sind Sie wahrscheinlich auch immer so gut und viel beschäftigt.

Ich mache das einfach sooo gerne. Wenn ich an die 15-jährige Steffi zurückdenke oder an die Studentin, die ich am Reinhardt-Seminar war … dass ich so arbeiten darf, wie ich das gerade tue, das ist so ein Geschenk. Das ist jeden Tag ein Traum.

Ein Thema des Films ist es auch, dass man manchmal aufwachen muss. Leben wir nicht gerade in einer Zeit, wo die ganze Gesellschaft „aufwachen“ muss?

Ich finde ja, wir leben in einer mich sehr ängstigenden Zeit. Ich finde, wir brauchen mehr Träumerinnen. Wir sind sehr viel damit konfrontiert, dass wir sagen: So, bäm, auf den Boden der Tatsachen und effektiv und produktiv und leisten, leisten, leisten! Ich finde es eigentlich schön, zu träumen, und ich würde es uns als Gesellschaft auch leisten wollen, zu träumen, weil ich glaube, dass das gerade in vielen Bereichen das Einzige ist, was so ein bisschen Hoffnung gibt.

Wo es ganz klar um Realitäten gegangen ist, war in Ihrem Buch, das viele Reaktionen hervorgerufen hat. Wie würden Sie die zusammenfassen?

Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir die Leserinnen entgegenbringen und dafür, dass diesem Thema endlich eine kleine Plattform gegeben wurde und, dass sich der Mut ausgezahlt hat. Ich muss schon sagen, das ist mir nicht nur leichtgefallen, das ist schon auch ein Kampf, den man alleine kämpft. Das ist ‘was, das auch immer wieder wehtut, wenn man Wunden aufreißt und sich ausstellt. Aber zu merken, dass das Interesse dafür da ist, dass die Sensibilität dafür geschaffen wird, das macht mich so glücklich. Ich habe immer gesagt, das ist kein Buch über mich, das ist ein Buch über das Thema. Ich habe das Privileg, dass mir ein bisschen mehr Menschen zuhören, bei einem Thema, das viele betrifft.

Wäre eine Fortsetzung Ihrer Tätigkeit als Autorin denkbar?

Früher hätte ich gesagt: auf gar keinen Fall. Aber ich hätte mir auch nicht vorstellen können, ein Buch zu schreiben. Ich schreibe schon sehr gerne, aber der nächste Schritt ist wahrscheinlich eher ein Drehbuch mitzuschreiben.

Sie sind auch im TV sehr präsent. Mögen Sie Ihre Rolle der Rosa Schwarz im Dortmund- „Tatort“ noch? Bleiben Sie der treu?

Ja, der bleibe ich treu. Ich finde es schön, dass wir mit der Rosa sehr homöopathisch angefangen haben. Da gibt es schon noch so ein paar Sachen, die es auszuschöpfen gilt. Wir haben einen „Tatort“ schon abgedreht, „Cash“, der wird im nächsten Jahr ausgestrahlt. Ende August fangen wir mit dem nächsten an. Da gibt es schon noch so ein paar Bucket-List-Sachen, die ich bei der Figur gerne noch erzählen möchte.

Und die Figur wird ja auch immer bedeutender ….

Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Für mich ist und bleibt das ein Faber- „Tatort“, das ist schön und richtig. Das hat Jörg (Hartmann, Anm.) so ins Leben gerufen und das ist so seins. Ich finde es bei diesem Format gut, die Triangel zu sein und nicht die erste Geige.

Bald werden sie auch für die ARD die „Großstadtförsterin“ sein. Kann man zu diesem neuen TV-Format schon ein bisschen ‘was verraten, was das für eine Figur, was für eine Geschichte ist?

Wir haben das letzten Woche abgedreht, und das ist eine sehr sehr introvertierte, fast schon autistisch anmutende Figur, die gar nicht mit Menschen kann und von den Vogesen in dieses Berlin, in den Grunewald hineingeworfen wird. Sie ist plötzlich konfrontiert mit Menschen, was ihr abstrus und suspekt ist, weil sie besser mit Tieren und der Umwelt kann. Wir sind konfrontiert mit Klimaschutzaktivistinnen und dem Umgang mit der Natur. Wir werden über ihre Vergangenheit erfahren, warum sie so ist, wie sie ist. Das war eine sehr schöne Arbeit, und ich fand es richtig gut, ‘mal in Berlin zu drehen, in diesem Wald, der so fantastisch schön ist.

Mit STEFANIE REINSPERGER sprach Mariella Moshammer