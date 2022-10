„Ich bin nicht gelassen, sondern in den Rennschuhen“

Sie spielt im Cannes-Gewinnerfilm „Triangle of Sadness“ von Ruben Östlund mit, hat kürzlich den Netflix-Thriller „Paradise“ abgedreht und diese Woche startet „Der Nachname“ von Sönke Wortmann in den Kinos, in dem die deutsche Schauspielerin Iris Berben (72) nach „Der Vorname“erneut die Rolle der Dorothea übernimmt. Mit dabei auch wieder Caroline Peters, Christoph Maria Herbst und Florian David Fitz.

VOLKSBLATT: Sönke Wortmann sagt, dass er Ihnen dankbar war, dass Sie die wahrscheinlich kleinste Rolle Ihrer Karriere in „Der Vorname“ übernommen haben. Sind Sie froh, dass Dorothea nun mehr Raum hat, zur Erzählerin der Geschichte wurde und quasi die Hauptfigur in „Der Nachname“ ist?

IRIS BERBEN: Natürlich habe ich mich darüber gefreut. Das war ja nicht absehbar, als ich damals „Der Vorname“ gemacht habe. Keiner konnte wissen, dass der Film so gut ankommt. Man hofft es immer, aber man weiß es nicht. Dass man sich aufgrund des Erfolges des Ensembles entschlossen hat, die Geschichte weiterzuschreiben, hat mich natürlich gefreut. Als man mich gefragt hat, habe ich gesagt, gebt mir ‘was zu lesen. Dann war ich überrascht und glücklich, weil die Dorothea ihre Position mehr als gut verteidigt hat.

Das heißt, das war eine schnelle Entscheidung?

Das war eine sehr schnelle Entscheidung, zumal ich wusste, dass dieses wirklich wunderbare und starke Ensemble wieder dabei ist. Das sind Kollegen, die ich alle schätze.

Sie sprechen das tolle Ensemble an. Wie geht denn Sönke Wortmann mit so vielen Vollprofis um? Wie viele Freiheiten lässt er ihnen?

Er weiß sehr genau, was er will. Er arbeitet vorab extrem präzise mit seinem Kameramann und hat die Tonalität und den Bogen des Filmes schon vorab im Kopf. Er hat mit uns Leseproben gemacht, da haben wir so ein bisschen Feinjustierung gemacht. Und dann ist er eigentlich jemand, der einem nicht viele Freiraum lässt, weil wir diesen Freiraum eben vorher miteinander austaktiert haben und wissen, wie wir es machen wollen. Dann ist Film Verabredung, daran muss man sich mehr oder weniger halten. Wenn jemand eine unerwartet schöne, witzige, traurige, emotionale Idee hat — selbstverständlich sperrt er sich da nicht dagegen.

Was ist Ihnen da als Schauspielerin lieber? So konkrete Vorgaben, oder doch mehr Freiheiten auch beim Spielen?

Bei der Komödie ist es extrem wichtig, dass man sich an die Verabredung hält, weil das sehr viel mit Timing zu tun hat, mit dem Ping Pong der Dialoge. Gerade bei der Komödie ist es mir besonders wichtig, dass man weiß, dass man sich an die Vorgaben halten kann.

Dorothea lässt alle gesellschaftlichen Regeln hinter sich. Pfeifen Sie gerne auf Konventionen?

Das habe ich in vielen Jahrzehnten häufig gemacht und mich an wenige Konventionen und Regeln in meinem Leben gehalten. Ich bin der Dorothea in der Hinsicht ziemlich nahe.

Wäre auch so ein Aussteigerleben etwas für Sie?

Nein, das wäre gar nichts für mich. Ich bin viel zu präsent in meiner Lebenslust und meiner Gier am Leben teilzunehmen. Aussteigen bedeutet für mich Entzug, ich will mich nicht entziehen, ich will am Leben teilnehmen. Natürlich gibt es viele Regeln, an die wir uns halten. Diese Kompromisse müssen wir alle machen, aber ich habe schon sehr stark versucht, meine eigene Lebensmelodie zu spielen und nicht die, die andere von mir erwartet haben.

In „Der Nachname“ haben die Protagonisten Probleme, weil sie viele Geheimnisse voreinander haben. Wie halten Sie es mit Geheimnissen in der Familie: Über alles offen reden, oder lieber den Mantel des Schweigens darüber breiten?

Ich kenne das gar nicht. Nun habe ich eine extrem kleine und sehr überschaubare Familie. Ich kenne auch die große Familie meiner Mutter, aber für mich ist Familie ein Hort des Schutzes, der Ort, wo man ohne Maske und ohne Versteckspiel agieren kann. Aber, ich kann mir natürlich vorstellen, dass, wenn in einer Familie verschiedene Lebensformen zusammenfließen, man versucht, den Erwartungshaltungen, die jemand hat, näherzukommen, oder etwas vorzuspielen. In meinem Leben gab und gibt es das nicht. Deshalb weiß ich auch nicht, wie ich mich da verhalten würde. Aus meiner Erfahrung muss Familie Schutzraum sein.

Dorothea behält immer die Ruhe und führt das auf ihre Lebenserfahrung und Hasch-Kekse zurück. Sind Sie ein gelassener Mensch aufgrund Ihrer Erfahrung?

Ich bin überhaupt kein gelassener Mensch. Ich bin sowas von in den Rennschuhen, kann ich Ihnen sagen! Natürlich setze ich jetzt meine Lebenserfahrung ein. Ich bin früher sicher ganz anders die Wände hochgegangen, und das für viel weniger. Heute kann ich Dinge besser einschätzen. Dass ich noch immer die Wand hochgehe, ist ganz klar, weil es mir noch immer nicht schnell genug geht. Es gibt einfach unterschiedliche Temperamente. Hasch-Kekse würden mein Leben eher verhindern, würde ich sagen. Da wäre ich ja im Schlafmodus, und das entspricht nicht wirklich meiner Natur. Trotzdem hoffe ich, dass meine Lebenserfahrung immer wieder einmal durchkommt. Da müsste man sich auch ordentlich hinterfragen, wenn man gar nicht in der Lage ist, aus den Situationen, die man schon erlebt hat, zu lernen.

Sie haben heuer beim Deutschen Filmpreis den Ehrenpreis erhalten, eine von vielen Auszeichnungen für Ihre Schauspielkunst. Daneben sind Sie aber auch schon mit vielen Preise für Ihr gesellschaftliches Engagement geehrt worden. Haben Sie da eine persönliche Reihung, was die Bedeutung dieser Preise für Sie betrifft?

Das kann ich eigentlich nicht sagen. Es tut beides gut. Es tut gut, wenn man für seine Arbeit wahrgenommen wird, und man eine Auszeichnung bekommt, die von so vielen in der Branche mitgetragen wird. Aber man weiß natürlich auch, dass man diese Auszeichnung nur bekommt, weil so viele Kollegen geholfen haben, da zu sein, wo man jetzt ist. Man macht die Arbeit gemeinsam. Die Auszeichnungen, die ich für mein gesellschaftspolitischen Arbeiten bekomme, tun mir ebenso gut, weil ich definiere mich auch als Bürgerin meines Landes und kann das gar nicht trennen. Wenn man für sein Engagement wahrgenommen wird, dann tut das nicht nur gut, durch die Auszeichnung wird ja auch auf Probleme hingewiesen, die wichtig sind!

Mit IRIS BERBEN sprach Mariella Moshammer