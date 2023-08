„Ich würde gerne den Jedermann spielen“

Bei den Salzburger Festspielen war sie der erste weibliche Teufel, hat auch Gott und die Guten Werke gespielt.

Heuer hat Mavie Hörbiger die erste Salzburg-Pause seit sechs Jahren. Zuschauen wird sie, denn neben Ex-Mann Michael Maertens spielen auch die gemeinsamen Kinder mit.

VOLKSBLATT: Sie waren heuer erneut mit Thomas Bernhard bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden. Gibt’s eine besondere Beziehung zu Bernhard?

MAVIE HÖRBIGER: Die Texte sind sehr, sehr, sehr Schauspielerinnen-freundlich. Mir gefällt die Sprache in ihrer Gewalttätigkeit. Thomas Bernhard und meine Spielweise, wir kommen gut zueinander, wir mögen uns.

Mehr Bernhard in Zukunft?

Ich wäre jederzeit bereit. Vielleicht in „Heldenplatz“ mit Frank Castorf. Ich habe ihn am Flughafen in Athen getroffen, da sagte er, bis Dezember wisse er Bescheid. Das Treffen war sehr absurd, zwischen all den Menschen war er irgendwie der letzte, den ich sehen wollte, aber das machte es auch sehr lustig.

Die Arbeit mit ihm ist ja nicht die leichteste …

Nein, das ist ein totaler Grenzgang. Da erlebt man Dinge, die man vorher noch nie erlebt hat, und ich spiele ja durchaus schon lange Theater. Man erkennt, wo die Grenze ist, und man geht drüber hinweg. Da passieren eigenartige Zustände im Körper.

Sind Sie denn so eine Grenzgängerin?

Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe diesen Beruf deshalb auch gewählt und brenne so fürs Theater. Man geht ständig über seine Grenzen hinaus, das gefällt mir extrem gut. Ich bin froh, dass ich das so ausleben kann. Das ist ein gesunder Weg. Ich bin durchaus eine Grenzgängerin. Aber eine gesunde.

Sie haben heuer einen Sommer ohne Salzburger Festspiele. Ist das ein gutes Gefühl?

Ganz toll! Ich hatte so Angst, dass es nicht gut geht. Es war ja eine Entscheidung der Salzburger Festspiele, auch eine von mir und eine von Michael Maertens, weil es war schon klar, dass wir nicht zusammen spielen können. Nicht, weil wir uns nicht gut verstehen, sondern weil das ein Betreuungsproblem mit unseren Kindern ergäben hätte. Ich dachte, ich werde wahnsinnige Lust haben. Aber ich genieße jede Sekunde, ganz eigenartig. Ich frage mich fast, warum ich das sechs Jahre lang gemacht habe. (lacht)

Gibt’s beim „Jedermann“ noch eine Rolle, die Sie reizt?

Der Jedermann! Klar, wie alle großen Titelhelden würde ich auch gerne den Jedermann spielen. Warum lügen? Dafür bin ich ja auch angetreten, als Schauspielerin die richtig großen Rollen zu spielen. Aber dafür ist die Zeit wahrscheinlich noch nicht reif. Ich möchte sehr gerne, dass das eine Frau spielt. Aber der „Jedermann“ ist immer Abbild unserer Zeit, und ich glaube, dass unsere Zeit, unsere Gesellschaft noch nicht bereit ist, das weiblich zu denken. Leider! Es würde nicht funktionieren, weil die Leute, die da drinnen sitzen, es von sich wegschieben würden. Und dieses Stück sollte einen im besten Fall durchaus angehen.

Heuer spielen Ihre Kinder beim „Jedermann“ mit, haben Sie sie schon gesehen?

Nein, ich werde Sie erst sehen. Ganz ehrlich, ich habe eigentlich immer gedacht, dass wir unsere Kinder fernhalten von dem Beruf. Jetzt wurde das anders gemacht. Ich bin die Letzte, die sagt, ich will das nicht. Ich freue mich schon wahnsinnig und sehe dann den neuen Jedermann. Und es wird sicher lustig, ‚mal auf der anderen Seite zu sitzen.

Ihre Kinder sind auch schon theateraffine Zuschauer?

Ja, aber sie sind noch einen Ticken zu jung, um sich unsere Sachen anzuschauen. Ich werde ‘nen Teufel tun, und die in ‘nen Castorf reinsetzen. Nicht, dass ich das Jugendamt am Hals habe. Ich schaue schon, was meine Kinder sehen und verstehen. Das ist auch ein Kulturauftrag. Mir und vielen meiner Generation ist Theater versaut worden, weil sie in irgendwelche nicht so gut inszenierten Stücke geschleppt wurden mit irgendeinem Besen in der Ecke und Leuten, die wahnsinnig viel geschrien haben. Furchtbar, da habe ich mir lieber „Ghostbusters“ im Kino angesehen. Man muss gucken, wie man Kinder ranführt ans Theater, aber meine Kinder sind natürlich durch ihre Eltern und unseren Freundeskreis und dem Burgtheater als unsere Heimat auch drin verwurzelt.

Apropos: Sie bleiben dem Burgtheater auch nach dem Chef-Wechsel treu?

Jaja! Ich kenne Stefan Bachmann, habe zweimal sehr gerne mit ihm gearbeitet. Er war der erste Regisseur, mit dem ich am Burgtheater gearbeitet habe. Das war total schön. Ich mag, wie der funktioniert und denkt.

Ist es denn für Sie denkbar, einmal als freie Schauspielerin zu arbeiten, ohne Ensemble-Zwang?

Das ist eine total tolle Frage, die mir noch nie gestellt wurde, und die ich mir selber noch nie gestellt habe. Ich mag Interviews, wo man über sich selber nachdenkt und nicht die typische Frage ,Wie gehen Sie mit dem Namen um?‘ beantworten muss. Ich habe jetzt darüber nachgedacht: Was wäre, wenn … Aber momentan muss ich leider sagen, ich bin Mitte 40, es ist nicht so, dass ich überhäuft werde mit Rollenangeboten. Als Frau in dem Alter wird es dann echt schon schwierig, und ich glaube, ich könnte es mir gar nicht leisten. Ich bin sehr froh, dass ich im Burgtheater spielen darf.

Ist das für gleichaltrige männliche Kollegen anders?

Natürlich sind die Rollen für Männer in meinem Alter viel besser, das ist überhaupt keine Frage. Der Jedermann, der Hamlet, die Männer dürfen König Lear sein. Für uns wird es schwierig, Jedermanns Mutter dürfen wir dann noch spielen. Da ist viel Handlungsbedarf.

Braucht es ein Umdenken oder neue Rollen?

Der Traumzustand wäre, wenn man weggeht von männlich und weiblich, wenn man auf den Spieler oder die Spielerin schaut und nicht auf das Geschlecht. Das Schönste ist z.B. jetzt Valery Tscheplanowa, die Nathan spielt. Wenn sie die Sätze spricht, ist das genauso wertvoll, als wenn da ein alter weißer Mann stehen würde. Das ist das Umdenken, das ich mir wünschen würde.

Ist es jenseits der 40 in Film und TV einfacher für Frauen?

Ich glaube, es wird immer schwerer, das sieht man auch in Hollywood. Wenn man sich die Serien und Filme anguckt, da ist die Frau meistens um die 30. Dafür ist auch der Jedermann ein Abbild, er hat meist eine jüngere Buhlschaft, und das wird als normal angesehen. Ich hoffe, dass es ein Umdenken geben wird, weil sich doch alle dessen bewusst sind. Ich denke, dass meine Kinder das noch anders erleben werden.

In Hollywood streiken Schauspieler u.a. für ihre Rechte bezüglich des Einsatzes Künstlicher Intelligenz. Haben Sie Angst um Ihren Beruf?

Angst habe ich große. Mein Partner beschäftigt sich sehr viel mit diesen Dingen und hat schon vor Jahren gefragt, wie es mit unseren Verträgen aussieht diesbezüglich. In meiner Familie gibt es viele Sprecherinnen und Sprecher. Da musst du nur ganz wenig verändern und kannst die Stimme unendlich benutzen. Das wird schon gemacht, und wir sind davor nicht geschützt. Ich habe früher immer gedacht, das Theater würde für immer bleiben. Ich denke das inzwischen nicht mehr.

Können Sie sich vorstellen, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler in Österreich gemeinsam streiken?

Im Kleinen gab es das immer wieder. Marie Kreutzer hat genau die richtigen Dinge angesprochen, ebenso Frau Mückstein. Da gibt es ein gemeinsames Denken und Handeln, woran ich sehr glaube.

Würden Sie jungen Menschen zu Ihrem Beruf raten?

Erst ‘mal würde ich nein sagen, weil dieser Beruf ist viel mehr und ‘was ganz anderes, was die meisten sich so romantisch vorstellen. Es hat mit furchtbar viel Disziplin, Durchhaltevermögen und vor allem einer ständigen Auseinandersetzung mit Kritik zu tun. Du wirst nonstop kritisiert, wie du aussiehst, wie dein Körper ist, wie du sprichst, dich bewegst, ob du das gut gemacht hast oder das. Das bedarf eines ganz starken Nervenkostüms. Das merke ich jetzt, wo ich über 25 Jahre dabei bin. Ich merke, wie ich dem sehr müde werde und mir das auch teilweise anders vorgestellt habe.

Die Causa Teichtmeister ist in aller Munde. Jeder, der sich dazu äußert, wird gefühlt durch den Fleischwolf getrieben. Sie haben mit ihm gespielt. Möchten Sie sagen, wie Sie das erlebt haben?

Eigentlich nicht, weil die Stimmung so aufgeheizt ist. Ich hoffe sehr auf unser Rechtssystem. Florian Teichtmeister wird jetzt vor Gericht erscheinen, dann kann man weiter darüber reden.

Mit MAVIE HÖRBIGER sprach Mariella Moshammer