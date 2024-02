Im zauberhaften Erbsenland: Musikmärchen in der BlackBox

Der Dirigent betritt die Bühne. Die Amme wuselt mit Staubwedel hinterher, befreit Dirigent und Teile des Orchesters von möglichen Staubflankerln. Die kleineren Besucher, auf Matratzen in der vordersten Reihe, lassen ebenfalls penetrante Staubwedelei über sich ergehen. Hihi!

Eine Prinzessin für den Prinzen! Die folgende Brautsuche gerät zum furiosen Auftakt. Auf dreigeteilter Bildwand erstellen die Lakaien ein Profil der erhofften Prinzessin. Zum Kichern groteske Vorschläge, Nashorn mit güldenen Brüsten? Eher nicht. Einfaches, anmutiges Mädchen? „Ja!“, ruft der Prinz, doch das Königspaar gar nicht erfreut. „Bloß keine aus dem „einfachen Volk!“

Ein kunterbuntes, gemüsebedingt vor allem grünes Vergnügen für Menschen ab 6 in der BlackBox des Linzer Musiktheaters: Das Musikmärchen „Die Prinzessin auf der Erbse“nach dem Märchen von Hans Christian Andersen hatte am Freitag, 2. Februar, bejubelte Premiere. Regisseur Martin Philipp lässt viel vom Spirit der Schöpfer Ernst Toch (Musik) und Benno Elkan (Libretto) spüren. Beide jüdischer Herkunft, mussten Toch und Elkan in den 1930ern vor den Nazis ins Exil fliehen. „Die Prinzessin auf der Erbse“, Uraufführung 1927, ein herrliches Schelmenstück wider den Glauben an Autorität und mehr noch wider die Ideologie des (blauen) Blutes.

Die Akteure des Oberösterreichischen Opernstudios sind prächtig aufeinander eingespielt. Felix Lodel (König) und Alexandre Bianque (Prinz) mit soliden Darbietungen, königlich würdig oder in jugendlicher Liebe entflammt. Dankbarer die Rollen der Frauen, die sich auch komödiantisch austoben können. Saskia Maas als Königin witzig und vor alle gesanglich eine Wucht. In intensivem klaren Gesang, dazu mit starker Präsenz auf der Bühne, überzeugen Zuzanna Petrasová (Amme) und Sophie Bareis (Prinzessin).

Die spinnen, die Königlichen!

Eine Inszenierung, die nie in ihrer anfänglichen Rasanz nachlässt. Maßgeblich daran beteiligt auch Ausstatterin Mariangela Mazzeo, die ein zauberhaftes Erbsenland ersann. Die Kostüme fantasievoll mit dem zentralen Erbsenmotiv gestaltet, die ganze Bühne von größeren und kleineren grünen Bällen gesäumt. Das eröffnet vielfältige Möglichkeiten: Mit einem entlüfteten Luftballon lässt sich der Evergreen unter den Kinderlachern – der König lässt einen langen Buh – hübsch imitieren.

Auf einem Hochbett aus elf Matratzen besteht schließlich die Prinzessin die Probe. Eine schlaflose Nacht wegen einer Erbse zwischen den Matratzen, auf so eine Idee kommen auch nur belämmerte Royals: „Ihr habt sie doch nicht alle!“ Kanzler (Christoph Gerhardus) und Minister (Martin Enger Holm) können die Grobheit nur devot hinnehmen: Wird wohl so sein.

Das Bruckner Orchester unter der Leitung von Ingmar Beck spielt schön und angemessen die zwischen lyrischen Momenten und expressiven Ausbrüchen pendelnde Musik von Ernst Toch. Sehr langer Applaus, knallbunte 50 Minuten, die viel zu rasch vorüberhuschten.

Bis 3. März

Von Christian Pichler