In Bad Hall wird ein Fest für junge Sänger gefeiert

In Bad Hall hatte am Freitag als umfangreiches Projekt für junge Musikfreunde „Die „Zauberflöte“ mit dem humorvoll-vielseitigen Text von Emanuel Schikaneder Premiere. Thomas Kerbl, der routinierte und vielseitige Intendant des Stadttheaters, hat heuer schon mit dem „Fidelen Bauer“ von Leo Fall einen großen Erfolg gelandet. Mit Robert Holzer, künstlerischem Leiter der Mozart-Akademie der Bruckneruni, hat er aus einem Stamm von rund 50 Studenten ein Ensemble geformt, dem auch internationale Mozart-Sänger wie Michael Schade und Adrian Eröd sowie Juliane Banse, Sumi Jo und Schauspielerin Katharina Stemberger für Meisterklassen zur Verfügung standen.

Nahezu alle größeren Mozart-Partien sind mehrfach besetzt, wobei die Sänger der Premiere unter der Leitung des erst 20-jährigen oö. Dirigenten Matthias Achleitner einwandfreie Leistungen boten. Ob alle schönen Stimmen umfangmäßig in größeren Häusern genügend Volumen besitzen würden, kann schwer beurteilt werden. Regisseur Kerbl hat in seiner dramaturgischen Bearbeitung eine einzige gravierende Änderung vorgenommen: Monostatos ist nicht der „böse Mohr“, er ist schlicht und einfach der Hofnarr des Abends und wirkt sympathischer, als er sein sollte: ein Plus für Tim Lehmann. Die böse Schlange der Anfangsszene ist als Kinderspielzeug vorhanden, womit die einleitende Gefahr für Papageno nicht gegeben ist.

Auf der nach Motiven von Evelyn Grill gestalteten Bühne haben alle Sänger in schönen Kostümen von Susanne Kerbl genügend Entfaltungsmöglichkeiten, die von der Regie nicht genügend genützt werden. Dies bringt allerdings den Vorteil, dass sich alle Sänger auf den präzisen Matthias Achleitner konzentrieren können. Besonders die Holzbläser haben es ihm angetan, vor allem jedoch der Kontakt beim Ablauf der Melodien: eine reife Leistung, die auch den Chorszenen Gewicht verleiht.

Der Vogelfänger Papageno gerät in der Inszenierung zum nachdenklichen Patron, der mit den üblichen Witzen sehr bescheiden umgeht. Erst als neben Linus Fischer nicht die alte, sondern die junge Papagena in Gestalt der von Sophie Leibetseder auftaucht, bilden Stimme und Spiel eine Einheit. Paulina Bednarikova (Königin der Nacht) kommt in ihrer ersten Arie nicht sehr leicht in Schwung, die zweite Bravour-Attacke gelingt phänomenal, ohne auf Hanyia Jang als charakterstarke Pamina Einfluss zu haben. Alle Mitwirkenden zeigten, gekrönt vom Chor NowaCanto, persönlichkeitsbetonte Charaktere. Interessant wäre es zu sehen, wie sich dieses oberösterreichische Mozart-Ensemble weiterentwickelt. Ingo Rickl

Termine: 15. 9. (19.30 Uhr), 16. und 17.9. (jeweils 17 Uhr)