In der Krise was zum Lachen — Kabarett als Quotenbringer

Die vergangenen Jahre hat ein kleiner Virus (nicht nur) im Kulturpark Traun alles auf den Kopf gestellt. Jetzt ist man froh, dass man endlich wieder ein normales Jahr hat. Corona hat den Kulturpark Traun hart getroffen.

Das Vor-Corona-Jahr 2019 war bis dato das erfolgreichste in der Geschichte der Kultureinrichtung. „In diesem Jahr konnten wir fast 60.000 Besucher begrüßen bei 82 Veranstaltungen in der Spinnerei und 52 im Schloss. Außerdem gab es zahlreiche Großevents, die gut besucht waren“, blickt Brigitte Brunner, Geschäfts- und Projektleiterin, zurück.

Dann erfolgte der große Einschnitt: 2020 kamen an den wenigen Öffnungstagen 14.000 Besucher. 2021 waren es 20.000. 2022 gab es dann Licht am Ende des Tunnels und es konnten trotz Einschränkungen zu Jahresbeginn 36.000 Kulturinteressierte im Kulturpark gezählt werden.

Keine Preiserhöhungen

Heuer hofft man auf ein normales Jahr. Dennoch werde es dauern, bis sich wieder die Vor-Corona-Zahlen einstellen. Derzeit sieht es aber prächtig aus: Im Jahr 2019 haben sich fast 700 Menschen für das Kabarettabo angemeldet, heuer fast 500. „Diese Zahl lässt uns hoffen“, so Brunner. Wenn auch die Energiekrise zu schaffen macht. „Bei uns gibt es derzeit keine Preiserhöhungen. Wir schauen uns das jetzt mal an und dann entscheiden wir, wie wir weitermachen. Ich befürchte aber, Erhöhungen werden nicht ausbleiben“, so Brunner.

Der Theaterfrühling beginnt in Traun am 9. März. Dann feiert das Stück „Professor Guck sucht das Glück – Eine Weltuntergangskomödie nach Jura Soyfer“ Premiere. Botschaft des Stücks ist laut Brunner: „Alles wird gut“. Ein Motto, das sie auch über das Jahr 2023 stellen will.

Zwei große Jubiläen

Heuer stehen zwei große Jubiläen an: 20 Jahre Kulturarbeit im Schloss Traun und 50 Jahre Stadt Traun. Von 31. Mai bis 4. Juni wird mit einer Retrospektive auf 20 Jahre erfolgreiche Kulturarbeit innerhalb der Reihe „Trauner Schlosstage“ zurückgeblickt. Auch eine Operettengala (2.6.) und Konzerte sind Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten.

Für Kabarettfans wird im Frühling so einiges geboten. „Kabarett ist der Quotenbringer. Man merkt einfach, dass die Menschen auch in der Krise etwas zum Lachen haben wollen“, erklärt Brunner. Heute sind Monica Weinzettl und Gerold Rudle mit dem Programm „Voll abgefahren“ zu Gast. Es folgen Walter Kammerhofer (9.2), Reinhard Nowak (2.3.), Steinböck & Strobl (16.3.), Ludwig Müller (23.3.), Peter und Tekal (13.4.), Lukas Resetarits (27.4.), Isabella Woldrich (4.5.), Alfred Dorfer (11.5.) und Newcomer Benedikt Mitmannsgruber (25.5.). Auch zahlreiche Konzerte stehen auf dem Frühlingsprogramm. Auf die kleinen Gäste warten die Stücke „Eilo mit dem geheimnisvollen Koffer“ (12.2.), „Firlefanz im Wunderland“ (26.3.) und „In 80 Tagen um die Welt “(23.4.) .

Das Sommerprogramm verspricht, intensiv zu werden. Highlights sind das beliebte Stadtfest sowie das Sommertheater. Neu im Programm ist ein Sommerkabarett. Auch die Florianer Sängerknaben werden zu Gast in Traun sein. Außerdem wurde ein Theaterverein gegründet und die neue Reihe „Live @ the Café“ will vor allem jungen Künstlern im Spinnerei Café eine Bühne bieten. vs

Infos zum Programm und Karten: www.kulturpark.at