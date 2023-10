In der Ruhe liegt die Kraft

Im Alter von fünf Jahren hat sie ihre erste Kamera bekommen und hat seither nicht mehr damit aufgehört, die Welt durch die Linse zu betrachten. Ihre Motive findet Nicola Hackl-Haslinger (Jg. 1974) vorwiegend in der Natur. Ihre Bilder bearbeitet die gelernte Goldschmiedin in immer neuen Techniken.

Die Galerie Seidler in der Linzer Klosterstraße stellt rund 25 Arbeiten von ihr unter dem Titel „Voyage“ (bis 18. 11.) Werken von Ernst Reischenböck (1923-1973) gegenüber. Der in Linz geborene Künstler, der heuer seinen 100. Geburtstag feiern würde, fand zu Lebzeiten mehr Anerkennung anderswo als in seiner alten Heimat.

Lichte Momente

Ein einzelnes Blatt, der Mond, Bäume – die Linzerin, die ihr Atelier in der Koglerau hat, zieht es in die Natur. Sie fängt mit ihrer Kamera deren Ruhe, Kraft und Schönheit ein. Reduktion ist ein Merkmal, das durch das Herausnehmen der Farbe entsteht. Einen besonderen Stellenwert hat Licht in den Arbeiten der Absolventin der Kunstgewerbe-HBLA, das sie nicht nur mit der Kamera einfängt, sondern auch in Form von kleinen Blattgoldspuren auf ihre Bilder aufträgt und so für besonders scheinende Momente sorgt.

„Ich möchte in dieser so dichten, schnelllebigen Zeit das Schöne, das Positive, das einfach auch da ist, in vermeintlichen Kleinigkeiten zeigen“, sagt Hackl-Haslinger.

Als Trägerplatte dienen auch einmal Aluminium oder Edelstahl, Pergament lässt goldigen Untergrund durchscheinen, die Künstlerin arbeitet mit Schablonen oder Fotogravur, um Strukturen freizulegen und erzielt so plastische Effekte. Manchmal überlagern sich auch mehrere Aufnahmen, ein Wald legt sich in der Arbeit „Growing“ über die Skyline von Frankfurt: „Beides wächst, strebt in die Höhe“, so die Künstlerin, werten will sie das nicht.

Cover für Oscar-Gewinner

Hackl-Haslinger sucht aber auch die Verbindung zur Musik: Zur oscargekrönten Filmmusik von Volker Bertelmann für das neu verfilmte Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ hat sie das Plattencover gemacht. Die verlassene Atmosphäre im nie in Betrieb genommenen AKW Zwentendorf diente ihr dabei als Motiv für ihre Schwarz-Weiß-Aufnahmen.

Ernst Reischenböcks Bilder, von denen sich auch einige im Besitz des OÖ. Landesmuseums und der Stadt Linz befinden, sind in ihrer Farbigkeit ein starker Kontrapunkt zu den Fotografien Hackl-Haslingers. Der Maler, Absolvent der Linzer Kunstschule, war ein Reisender, unterwegs in seinem VW Käfer, den er in den 1950er-Jahren als fahrendes Atelier nutzte, fand er seine Motive vom hohen Norden bis in den Süden Europas.

Die Galerie Seidler entdeckte den Künstler, der in seiner Wahlheimat Luxemburg zu großer Bekanntheit gelangte, schon vor vielen Jahren und erwarb eine größere Sammlung von Arbeiten Reischenböcks.

Bilder mit Sogwirkung

Eine große Qualität der Landschaftsdarstellungen, gespachtelte Ölfarbe auf Papier, liegt in ihrer faszinierenden Dynamik, die eine regelrechte Sogwirkung entfaltet. Daneben finden sich plakativere Darstellungen etwa mit „Der Blick auf das Prunerstift mit dem Pöstlingberg im Hintergrund“, die in der Galerie Seidler nun ausgestellt sind.

Figurale Darstellungen in Arbeiten wie „Der Kuss“ weisen nicht nur in der Namensgebung auf Reischenböcks Affinität für Egon Schiele hin. Ein Künstler aus Oberösterreich, dem man definitiv auch hierzulande künftig noch mehr Aufmerksamkeit schenken sollte.

Von Melanie Wagenhofer