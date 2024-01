Ina Regen: „Ich kann der Wind unter den Flügeln sein“

Sie selbst hat es schon geschafft, mit dem von ihr kuratierten Projekt „Next Bruckner“, einer Konzertreihe im Linzer Posthof anlässlich des Brucknerjahres, will sie weibliche Künstler nachhaltig unterstützen. Demnächst erscheint zudem ihr neues Album. Die oö. Sängerin Ina Regen (39) über, Bruckner, Talente und kaltes Wasser.

VOLKSBLATT: 2024 hat gerade begonnen. Haben Sie einen Neujahrsvorsatz?

INA REGEN: Ja, ich möchte mich ein bissl mehr in Gelassenheit üben, weniger durchs Leben jagen, ein bisschen weniger kämpfen, ein bissl mehr geschehen lassen und mir weniger Druck machen.

Wie ist das Projekt „Next Bruckner“ entstanden?

Aus einem Gespräch mit Gernot Kremser vom Posthof Linz. Dort hat man überlegt, inwieweit man das Thema Bruckner mit einer modernen, zeitgeistigen Musikstätte wie dem Posthof verknüpfen könnte. Ich wollte eine Konzertreihe ausschließlich mit Frauen, weil ich finde, dass wir in Sachen Unterstützung von Künstlerinnen noch Aufholbedarf haben. Und dann haben wir die Hypothese aufgestellt, wer von heute aktiven Musikerinnen auch in 200 Jahren noch als Meilenstein der Musikgeschichte gefeiert werden könnte. Bruckner-Expertin Lydia Zachbauer hat mir dann in drei Stunden einen Turbo-Überblick über die Biografie von Bruckner gegeben. Ich habe dann Künstlerinnen vorgeschlagen, die in ihrer eigenen Biografie Parallelen oder große Ähnlichkeiten zur Biografie Bruckners haben. Zum Beispiel Lylit, die „Next Bruckner“ am 13. Jänner eröffnet: Bruckner hat für Chöre komponiert und Messen geschrieben, Lylit hat als 12-Jährige einen Gospelchor gegründet und auch selbst geleitet.

Was verbindet Sie mit Bruckner?

Ich habe an der Bruckneruni studiert und bin wie Bruckner am Land aufgewachsen. Die Ungerechtigkeit, die Art von sozialer Migration, die Bruckner erlebt hat, als er als Bauernkind in Adelshäuser kam, so ist es für mich als Frau in einem männlichen Business. Gegen gläserne Elitenwände zu prallen, ist etwas, das Bruckner und ich gemeinsam haben.

Eine Teilnehmerin haben Sie als einstige Jurorin von „Starmania“ mitgebracht …

Ja, Anna Buchegger (Anm., am 6.7. im Posthof). Sie macht Musik mit Einflüssen aus ihrer Salzburger Heimat, mit Hackbrett, manchmal jodelt sie. Gleichzeitig ist sie eine zeitgeistige Pop-Mainstream-Sängerin. In diesem Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne hat sich ja auch Bruckner bewegt.

Was unterscheidet diese Talentauswahl von „Starmania“?

Jetzt kann ich viel proaktivere und positivere Schwerpunkte setzen. Ich kann der Wind unter den Flügeln von Künstlern sein, Träume unterstützen. Bei „Starmania“ hatte ich das Gefühl, meine Rolle ist ein bissl auch, die Spreu vom Weizen zu trennen, Diagnosen zu stellen, wer mit welchem Talent gerade welches Potenzial in der Wirklichkeit hat. Da muss man sehr viel schlechtere Nachrichten überbringen und manchmal auch Träume zerstören.

Als bekannt wurde, dass ich die Serie kuratiert habe, kamen unglaubliche viele Mails von jungen Künstlerinnen, die auch gern bei „Next Bruckner“ dabei sein wollten. Es gibt so viele weibliche Künstler, die sich nach struktureller Unterstützung sehnen. Ich wünsche mir, dass die Konzertreihe auch nachhaltig wirkt.

Anna Mabo (am 6.7. im Posthof) hat in Linz auch schon inszeniert, wird gerade gehypt und ist auch mit prominenten Künstlern unterwegs.

Ich habe die Anna schon länger am Schirm, wir kennen uns persönlich. Das ist einfach eine leiwande Frau, die sich nix pfeift, und das ist auch ein Charaktermerkmal, das einen als Künstlerin oder auch als Künstler wie Bruckner an einem gewissen Punkt nach vorne bringt. Bruckner ist ja auch immer wieder einmal etwas nicht zugetraut worden, und er hat es trotzdem gemacht.

Auch der Tod ist Thema eines Konzertes …

Auf Bruckner übte das Thema Tod eine große Faszination aus, er hat es musikalisch immer wieder aufgegriffen. Ursi Reicher (Anm., am 6.4. im Posthof) tritt mit ihrer Big Band auf, für die sie sich komponierend mit den Trauerphasen nach der Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross auseinandergesetzt hat.

Man hat das Gefühl, Sie haben sich sehr intensiv mit Ihren Protagonistinnen beschäftigt.

Ich habe das sehr ernst genommen und viel Zeit investiert. Ich empfinde es als Privileg, die Möglichkeit zu haben, da gestalterisch mitzuwirken. Gleichzeitig spüre ich auch eine Art von Verantwortung dafür, die Situation für andere Künstlerinnen mit zu verbessern, damit künftig mehr Gleichberechtigung herrscht.

Mit Sabine Stieger (9.3.) und Mieze Medusa (3.8.) sind auch alte Hasen mit an Bord.

Alte Hasen im Sinne von, die sind schon lange im Geschäft, und nehmen das, was sie machen, auch sehr, sehr ernst. Und trotzdem muss man sagen, gemessen an männlichen Kollegen schwimmen die mehr unterm Radar, der gesellschaftliche Rückenwind, die offensichtliche Erfolgskurve ist vielen von ihnen leider verwehrt geblieben. Diese Serie möchte auch aufzeigen, wie viel Talent es da gibt.

Themenwechsel: Am 16. Februar erscheint Ihr neues Album, das Sie mit den Tonkünstler-Orchester aufgenommen haben. Was verheißt der Titel „Was ma heut net träumen“?

Der Satz geht dann weiter: „… des wird morgn net wahr“. Das ist sozusagen ein aktiver Zugang zum Thema Hoffnung, dass wir unser Leben mitgestalten können. In den letzten Jahren schleicht sich Resignation ein, man hat das Gefühl, es wird eigentlich alles immer schlimmer. Und das, obwohl wir statistisch betrachtet die Generation sind, der es in der Geschichte der Menschheit am besten geht. Das Album will dazu ermuntern und sagen: He, es gibt viele Möglichkeiten!

Ich hätte mir mein Leben lang niemals gedacht – obwohl ich davon geträumt habe —, dass ich einmal mit einem Orchester zusammenarbeiten werde und trotzdem ist es jetzt gerade wahr geworden. Diese Kooperation ist wahnsinnig schön und wohlwollend, eine der wertschätzendsten Zusammenarbeiten, die mir jemals passiert ist. Das ist auch eine Art von Rückenwind und Energie, die mich wieder aufrichtet.

Wer hatte die Idee zu dem ungewöhnlichen Cover, das Sie im Wasser schwebend zeigt?

Das war meine Idee. Ich wollte ein sehr kunstvolles Artwork machen und diese Welten aus klassisch-elegant, schwebend, zeitlos und trotzdem mit Pop- oder Mainstream-Approach zeigen. Der Kernsatz im Opener „Mut im Bauch“ lautet: „Kaltes Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt.“ Somit habe ich gedacht, die Sache mit dem Wasser muss ich ernst nehmen: Ich bin gesprungen.

Worauf dürfen sich Ihre Fans freuen?

Es sind insgesamt elf Lieder drauf, ein kleiner Ausschnitt aus meinen bisherigen drei Alben, aber eben im Orchestergewand. Es ist natürlich „Wia a kind“ drauf und von jedem meiner Alben ein kleines Best-off. Zusätzlich habe ich drei Stücke extra für Orchester komponiert und neu getextet.

Das Programm wird auch bald nach dem Erscheinen auf die Bühne gebracht.

Als ich am 1. Jänner das Neujahrskonzert im Fernsehen gesehen habe, da habe ich mir gedacht: Bist du deppert, auf dieser Bühne stehe ich selber bald! Am 27. Februar spielen wir im Festspielhaus St. Pölten, am 28.2. im Musikverein in Wien.

Von Melanie Wagenhofer