Interview: Markus Poschner hat den „Mut, sich neu zu erfinden“

Wir erreichen ihn in Amsterdam, wo er am Wochenende im Konzertgebouw am Dirigentenpult steht. Danach geht’s weiter nach Frankfurt, wo er eine Oper von Alexander Zemlinsky vorbereitet.

Und auch in Linz ist noch viel für ihn zu tun, bis er 2027 das Pult des Chefdirigenten nach zehn Jahren verlässt, wie gerade eben bekannt wurde. Markus Poschner (52) gibt im Interview mit dem VOLKSBLATT quasi ein Versprechen ab, Linz auch 2027 verbunden zu bleiben.

VOLKSBLATT: Ihr Wechsel von Lugano nach Basel zum dortigen Sinfonieorchester ab 2025 ist ja schon bekannt. Wie sieht es mit Ihren weiteren Plänen aus?

MARKUS POSCHNER: Ach Gott, nein, das wäre viel zu früh … Ich muss das jetzt alles überhaupt erst auf mich wirken lassen und mich selbst sortieren. Mir ist klar, dass so eine Entscheidung Bewegung in den Markt bringt und sicherlich auch wieder Anlass für viel Spekulation gibt, aber da bitte ich um Verständnis, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, dass man darüber schon sprechen kann. Jetzt beginnt erst die Zeit, sich zu orientieren.

Warum haben Sie die Entscheidung getroffen, Linz 2027 zu verlassen?

Ein Spitzenensemble wie das Bruckner Orchester braucht ja auch viel Anlauf, um für seine Zukunft zu planen und da sind drei Jahre sozusagen absolut marktüblich. Man möchte ja die volle Auswahl haben. Das ist eine ganz existenzielle Entscheidung, sich wieder neu zu binden. Das gleiche gilt auch für mich persönlich und das ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt jetzt: Man hat in aller Ruhe Zeit, sich Gedanken zu machen, weil das immer richtungsweisende Entscheidungen sind.

Hat da die Familie auch eine Rolle gespielt?

Wir fühlen uns in Linz unglaublich wohl. Wir haben so viele Freunde gefunden, meine Kinder besuchen hier die Schule. Von daher haben wir überhaupt keinen Anlass, uns zu verändern. Es ist eine rein persönliche Entscheidung: Durch mein Leben, meine Biografie haben sich diese zehn Jahre immer hindurch gezogen. Ich habe damit einfach sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich war zehn Jahre in Bremen, zehn Jahre in Lugano, auch der Komischen Oper in Berlin war ich ziemlich genau zehn Jahre eng verbunden.

Man braucht als Künstler immer wieder den Mut und auch die Kraft, sich neu zu erfinden und sich neu zu orientieren, neu dazu zu lernen, einen anderen Horizont zu finden. Das gilt genauso für das Orchester, das neue Impulse braucht.

Wir sind uns jetzt sehr vertraut, das Orchester und ich, das ist auch sicherlich das Geheimnis, dass wir wirklich auf diesem Niveau arbeiten können. Der ICMA, dieser internationale Preis, den wir bekommen haben, ist ja auch ein vorläufiger Höhepunkt.

Aber dann muss man auch ehrlich sagen, braucht man auch wieder einmal einen Paradigmenwechsel, einen Perspektivwechsel, das ist sehr, sehr wichtig.

Sind Sie in die Entscheidung über Ihre Nachfolge mit eingebunden?

Nein, auf gar keinen Fall, das wäre völlig verkehrt. Ich glaube, da kann kein amtierender Chefdirigent oder Chefdirigentin wirklich helfen. Ich kann dann ja auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Das ist etwas, das ein Ensemble und das ganze Team, das dahinter steht, völlig alleine entscheiden muss. Es wäre verkehrt, mich da einzumischen.

Wie waren die Reaktionen des Orchesters auf die Ankündigung, dass Sie gehen?

Ich habe Nachrichten bekommen und Anrufe und glaube, dass es für alle auch sehr verständlich ist. Mich berührt das sehr, dass viele sehr traurig darüber sind, es könnte auch anders sein. Insofern nehme ich das wirklich als Kompliment. Aber ich glaube, rein fachlich und professionell ist das allen absolut verständlich.

Was nehmen Sie aus Ihrer Zeit hier mit?

Die Jahre in Linz waren für mich mitunter die schönsten, in jeder Beziehung. Also erst einmal rein aus professioneller Sicht, dass ich da einem Spitzenensemble vorstehen durfte. Nicht nur das Orchester, auch das ganze Theater ist großartig. Wir haben wirklich keine Limits gehabt, über uns der blaue Himmel sozusagen. Und natürlich auch persönlich und privat: Es ist in Oberösterreich so herrlich zu leben und zu wohnen und auch da müssen wir uns jetzt erst einmal Gedanken machen, wie es weitergeht.

Welche Vorhaben gilt es, mit dem Bruckner Orchester noch bis 2027 umzusetzen?

Zunächst haben wir natürlich das Brucknerjahr vor uns, da freue ich mich wahnsinnig darauf. Freilich haben wir auch für die Zeit danach schon genauere Ideen und Vorstellungen, aber das ist alles noch im Werden. Aber wir haben noch genug Ideen und Fantasien.

Bleiben Sie dem Bruckner Orchester in konkreter Form verbunden?

Es gibt noch keine konkreten Termine und Pläne, aber ich gehe fest davon aus, dass wir uns verbunden bleiben und uns in regelmäßigen Abständen immer wieder einmal sehen. Wir haben so viel Zeit intensiv miteinander erlebt und so viele Erfolge gefeiert, nicht nur in Linz, auch international, dass ich sehr hoffe, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren.

Interview: Melanie Wagenhofer