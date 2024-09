„It’me, Toni“: Nordico Museum Linz sucht Bruckners Identität

Gefeiert wird in Oberösterreich schon das ganze Jahr, Höhepunkt war das 24-Stunden-Fest zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner am 4. September. Das Linzer Nordico Stadtmuseum ehrt natürlich auch den Jubilar, wenn auch etwas anders. Es begibt sich mit der Ausstellung „It’s me Toni“ (bis 2. März), die Freitag eröffnet wird, auf die Suche nach der Identität Bruckners, die zwischen den Polen musikalischem Genie und unbeholfenem Sonderling pendelt.

In Kooperation mit der OÖ KulturEXPO Anton Bruckner 2024 sei eine Schau entstanden, die neue Perspektiven auf Bruckners Leben und Werk eröffnet, hieß es am Freitag in den Unterlagen zur Pressekonferenz.

Kuratorin Klaudia Kreslehner entwickelte eine zweigeteilte Präsentation, die einerseits Bruckners Lebensstationen und seinen musikalischen Werdegang nachzeichnet, andererseits auf eine zeitgenössische Auseinandersetzung mit dem Komponisten setzt.

Graphic Novels zur Identität Bruckners

So haben sich sieben Künstlerinnen und Künstler – Haras Ananas, Sarah Braid, Stefanie Hilgarth, Verena Hochleitner, Silke Müller, Cleo Rinhofer und Laura Weiss – mit der vielschichtigen Identität des Musikers in Form von Graphic Novels auseinandergesetzt.

Spezielles Instrument „Brucknerharfe“

Daneben gibt es eine „Brucknerharfe“ von Silke Müller und Marc9, ein „Scherenschnittporträt“ des Jubilars, das durch Saitenzug einen typischen Bruckner Akkord erklingen lasse. Oder aber die „Näherungsorgel“ von Heike Kaltenbrunner, die auf Annäherung der Besucherinnen und Besucher reagiert und so Klänge und Geräusche erzeuge.

„It’s me, Toni“ will in sechs Themenräumen dessen Leben und Werk auf „humorvolle und sinnliche Weise“ näher bringen, so der Grundgedanke. Dazu wechseln sich „Objekte und Geschichten“ ab, „von Antons echtem Haupthaar bis zu seiner Vorstellung als männliches Pendant von Taylor Swift ist alles dabei“.