Ja, das war eine riesige Silvestergaudi!

Mit „Die Csárdásfürstin“, holte Intendant Dietmar Kerschbaum heuer eine der erfolgreichsten Operetten der Welt in Brucknerhaus. Ein Bombenerfolg: Ganz einfach, nicht überall kann der Hausherr gleich eine Hauptrolle spielen und zugleich ein erfahrenes Team engagieren. Für 2023 wird er sich schon wieder etwas einfallen lassen müssen für sein Publikum, das er in eine Stimmung versetzte, die es so manchem anderen Theater an musikalischer und szenischer Qualität aufnehmen könnte.

Fast ganz ohne Ausstattung, die gar nicht fehlte, weil Regisseurin Susanne Sommer ihre Darsteller pausenlos zu auch körperlich fordernden Aktivitäten animierte. Das Libretto von Leo Stein und Béla Jenbach ausgedacht, ein Spiegelbild einer Epoche und ihrer Menschen in der Vorkriegsära und überhaupt der morschen Welt mit ihren Lebemännern und Chansonetten in den Nachtlokalen. Eine unter ihnen Sylva Varescu, die Renate Pitscheider von der Wiener Volksoper mit allen Facetten ihres vielfachen Talentes verkörpert und schließlich ihren aristokratischen Edwin (Dietmar Kerschbaum) mit Einverständnis der fürstlichen Eltern ehelichen darf, weil sich herausstellt, dass die Frau Mama Anhilte (Christa Ratzenböck) auch einmal im Variete tanzte. Papa Erich Josef Langwiesner trug diese vermeintliche Peinlichkeit mit Fassung in seiner bewährten Bühnenpräsenz.

Ebenso großartig, mit Eleganz und charmanter Ausstrahlung spielten und sangen Michael C. Havlicek als Graf Boni, Lukas Weiss als Eugen und die entzückende stimmlich überragende Elisabeth Breuer in der Rolle der Comtesse Stasi. In einer Charakterrolle Feri Kerkes, genannt Feri bácsi, der mit Wolfgang Gratschmayer alle Irrtümer ins Lot bringt. Die Tanzeinlagen von vier Damen und zwei Herren verdienen ein Sonderlob. Aber was wäre der ganze Spaß ohne die Musik Kálmáns mit ihrem Reichtum an zündenden Melodien, dramatischen Akzenten und die sicheren Volltreffer mit jeder Nummer: „Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht“, „Die Mädis von Chantant“, „Tausend kleine Engel singen“ oder „Machen wir´s den Schwalben nach“ usw. Das Johann Strauss Ensemble, 1985 durch Mitglieder des Bruckner Orchesters gegründet, fand dafür immer den echten Drive.

Es kann eben auch Kálmán werkgetreu spielen unter der Leitung der in Deutschland ausgebildeten und tätigen Dirigentin Yura Yang, derzeit am Badischen Staatstheater Karlsruhe verpflichtet und viel gefragt an großen Häusern.

Diese mit Bomben und Granaten servierte Unterhaltung brachte einen in beste Silvesterstimmung.

Von Georgina Szeless