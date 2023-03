„Ja, eh“ heißt eigentlich „Nein“

Eine Meinung haben viele zum Thema Migration, der Wiener Filmemacher Thomas Fürhapter vermittelt mit seiner Doku „Zusammenleben“ lebensnahe Eindrücke. Wie startet für Menschen, die das Licht der Erde nicht auf österreichischem Boden erblickt haben, das Leben hier? Für viele in Kursen, in denen ihnen Gepflogenheiten, rechtliche Grundlagen, sprachliche Besonderheiten, etc. nähergebracht werden.

Fürhapter filmt hinein in diese Kurse, zeigt Menschen, die Kriege erlebt haben, die unausgesprochen lassen müssen, was mit ihnen geschehen ist, die sich mit einer völlig fremden Kultur konfrontiert sehen, die mit Vorurteilen kommen, und denen so häufig immer nur als „die Fremden“ begegnet wird.

Manches ist auch heiter, vieles in jenen Kursen für Deutsche, die sich über die österreichischen Codes für „Nein“unterhalten und erkennen, dass „Ja, eh“ eigentlich „Nein“heißt.

Oder wenn eine chinesische Kursleiterin über Höflichkeit in Österreich referiert: „Man muss sogar zu Straßenkehrern höflich sein!“ Und wenn ein Österreicher unhöflich ist, heißt das noch nicht, dass er Rassist sei.

„Zusammenleben“ öffnet auf ganz einfache, aber effektive Weise die Augen. Das Schauen auf Menschen, die sich zurechtfinden, zurechtfühlen müssen in einer möglichen neuen Heimat fällt mit diesen geöffneten Augen viel leichter.

Von Mariella Moshammer