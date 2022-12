Jazzdiva am Kunstgesanghimmel

Nach zweimaligem Verschieben gastierte das große Jazzereignis Rebekka Bakken am Freitag im vollen Brucknerhaus. Der Abend lief unter dem Titel „Das besondere Konzert“ oder „Winternächte“ und wurde in jeder Hinsicht dem Programm gerecht. Die norwegische Ausnahmekünstlerin (52), nicht zum ersten Mal in Linz, freute sich sichtlich über die Wiederbegegnung, ist sie auch sonst an Weltbühnen gewöhnt, wo ihre Auftritte enthusiastisch gefeiert werden.

Was ist eigentlich das Besondere an dieser vor Charme sprühenden Künstlerin mit einer außergewöhnlichen, oktavenübergreifenden Stimme, die man eher in der Klassikszene vermuten würde? Dorthin will sie selbst eher zugeordnet werden. Und das hat auch seine Berechtigung und deckt sich ganz mit der Ausstrahlung einer intelektuell kontrollierten Persönlichkeit. Das perfekte Outfit, die Eleganz ihrer Bewegungen zur rhythmischen Unterstreichung, der Glanz des reinen Intonierens in hohen Lagen sind nicht immer selbstverständliche Vorkommnisse, weil jenseits aller sonstigen Effekte im Showgeschäft. Ein weiterer Trumpf bei Rebekka Bakken ist ihr Humor, mit dem sie sprachlich gekonnt kokettiert.

Da hat auch die deutsche Sprache Platz und bringt den Saal zum Lachen. „Ich weiß, wir sind in Österreich, kann ich bitte ein Glas Wasser haben?“ So zu dem Tischchen gewandt, wo Gläser stehen mit Rotwein oder Weißwein. Dann lief das durchgehende Programm kurzweilig ab. Nach jeder Nummer – ein Hochgenuss – erzählte die Musikerin von ihren Erlebnissen auf Tourneen, von ihrer Heimat, von Weihnachten zu Hause in Norwegen, von ihrem Vater, von Kollegen. Dann wurde es mäuschenstill, und ihre kraft- und ausdrucksvolle, melancholisch gefärbte Stimme – ob mit Verstärker unterstützt oder im Piano schwebend – hauchte traditionelle US-amerikanische Christmas-Songs zum Großteil aus eigener Feder.

Alle in dieser „Winternacht“ gehörten zu einer Art Musik mit besonderen Eigenschaften, auf der Suche nach den Grenzen des Zeitgebundenen überschreitend und diesmal gefunden: „Calling of Angels“, „In the Bleak“, „Midwinter“, „Last Christmas“ und noch viel mehr, von der Privatband der Sängerin auf der Bühne wie von Jesper Nordenström, Ola Gustavsson, Rene Arnesen oder am Mischpult großartig begleitet. Vom Applaussturm im Sitzen bis zu Standing Ovations reichte die Begeisterung, endete aber erst, als die Diva mit allen Attributen edler Stimmkultur ihres „Silent Night, Holy Night“ Weihnachtsstimmung pur verbreitete und das Publikum in die tiefverschneite Brucknerhausumgebung nach Hause entließ. Ein Jazzfestival mit der festen Größe Bakken, ohne sie gäbe es kein solches. Vielleicht outet sie sich einmal von einer anderen Seite, klassisch am Klavier?

Von Georgina Szeless