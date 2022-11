Jazzig, klassisch und eine neue Seite

Ihre warme Stimme würde zu Weihnachten auch gut passen, nach Linz kommt die US-amerikanische Sängerin, Pianistin und Songwriterin Norah Jones aber am 18. Juli 2023.

Neunmal hat die Musikerin einen Grammy gewonnen, 50 Millionen Alben hat sie verkauft und ihre Lieder wurden weltweit sechs Milliarden Mal gestreamt. In Linz wird sie mit all ihren Klassikern in einem ganz besonderen Ambiente auftreten, nämlich vor der größten Kirche Österreichs, dem Mariendom.

Norah Jones ist eine von drei Künstlerinnen, die kommendes Jahr im Zuge von „Klassik am Dom“ in der oberösterreichischen Haupstadt auftreten werden.

Das zweite Konzert am 26. Juli führt in eine ganz andere Richtung — weniger jazzig, mehr klassisch: Opernsänger — Tenor und Bariton — Plácido Domingo, der in über 150 verschiedenen Rollen an allen bedeutenden Opernhäusern der Welt gesungen hat, lässt sein Organ bei einem Galaabend erklingen.

Kartenverkauf für 2023 startet am Mittwoch

Eine andere Seite, als er sie heuer am Domplatz gezeigt hat, verspricht Star-Geiger David Garrett am 4. August 2023 auf die Bühne zu bringen. Mit seinem neuen Klassik-Album „Iconic“ im Gepäck wird Garrett Glanzstücke der Musikgeschichte neu interpretieren und wieder auferstehen lassen — Bach, Kreisler, Schumann und viele mehr erklingen in neuen Bearbeitungen für Violine, Gitarre und Orchester.

Weitere Konzerttermine werden folgen, versprechen die Veranstalter. Für die bekannten Termine startet der Kartenverkauf heute (30. November) um 9 Uhr auf www.klassikamdom.at, im Domcenter Linz (Herrenstraße 36) sowie bei oeticket.com und allen bekannten Linzer Kartenbüros.