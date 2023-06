Jonathan Fine übernimmt 2025 das Kunsthistorische Museum

Jonathan Fine wird der neue Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums in Wien. Der US-Amerikaner folgt mit 1. Jänner 2025 auf Sabine Haag an der Spitze des Museumsverbandes. Diese Personalentscheidung verkündete am Donnerstag Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne). Die Berufung des 1969 geborenen New Yorkers ist dabei gleichsam eine interne Lösung, leitet Fine doch seit 2021 das zum KHM gehörige Weltmuseum.

Fine ist dabei kein Ethnologe, auch wenn er bereits vor dem Engagement in Wien als Sammlungsleiter des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin profilierte. Jonathan David MacLachlan Fine ist Kunst- und Kulturhistoriker, der zudem Geschichts- und Literaturwissenschaften sowie Rechtswissenschaft studiert hat.

