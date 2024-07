Journalismus in OÖ: Ein Podcast mit Volksblatt-Chefredakteur

„Journalismus ist personalintensiv, Personal kostet und im Moment ist es im Journalismus und generell in der Medienlandschaft schwierig, Geld zu verdienen, denn die Rahmenbedingungen sind schwierig.“

„Die Medienlandschaft in Oberösterreich ist grundsätzlich durchaus bunt, aber sie ist auch gefährdet. Sie ist aber nicht nur in Oberösterreich, sondern generell gefährdet.„

„Es ist ganz einfach, sich über ganz viele Kanäle zu informieren, deshalb wird Lokaljournalismus immer wichtiger werden. Es wird ganz oft ‚more of the same‘ produziert, da muss man versuchen sich abzuheben und vielleicht auch Nischen zu besetzen, wo man vielleicht Alleinstellungsmerkmale entwickeln kann.“

„Ich bin grundsätzlich Old School, deshalb gehören Tageszeitungen für mich zum Tagesablauf dazu … Die Frage werden sich aber noch mehr Medienhäuser in Österreich und in der ganzen Welt stellen, ob eine Tageszeitung noch Sinn macht.“

Vier (von vielen durchaus interessanten und hörenswerten) Aussagen von Volksblatt-Chefredakteur Roland Korntner im Rahmen einer Podcast-Serie, die der OÖ. Presseclubs mit seinen Vorstandsmitgliedern produziert hat.

Roland Korntner ist, nach vielen Jahren in der Sportredaktion, seit Mai 2022 Chefredakteur des OÖ. Volksblatts und seitdem auch als Kassier im Presseclub-Vorstand vertreten ist.

Ziel des Podcasts ist es, zu hören, was erfahrene Journalistinnen und Journalisten über den Stellenwert der Presse, die oberösterreichische Medienlandschaft, Pressefreiheit, die Rolle der Sozialen Medien oder den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Produktion und welche Perspektiven sie für den Journalismus generell sehen.

In weiteren Folgen zu hören: Presseclub-Präsidentin Christine Haiden (Kolumnistin, Autorin und eh. Chefredakteurin „Welt der Frauen“), Klaus Obereder (ORF OÖ-Landesdirektor), Gerald Mandlbauer (eh. Chefredakteur OÖN), Alexandra Halouska (Chefredakteurin OÖ Kronen Zeitung) und Dietmar Maier (LT1-Geschäftsführer). Alle Podcast finden Sie auf www.presseclub.at