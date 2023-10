Jubiläum mit Höhen und Tiefen

Walt Disney Company feiert am Sonntag 100-jähriges Bestehen

Ob es die Tränen sind, als Bambis Mutter gestorben ist, die Lacher über Micky Maus und Donald Duck, oder der erste Lieblingssong, den man gemeinsam mit der Eiskönigin zum Besten gegeben hat: Fast jeder, der mit Film und Fernsehen groß geworden ist, verbindet mit Disney eine prägende Erinnerung.

Die Walt Disney Company feiert am 16. Oktober ihr 100-jähriges Bestehen und damit die vielen großen und kleinen Momente ihrer Geschichte. Mit gerade einmal Anfang 20 gründet Micky-Maus-Erfinder Walt Disney 1923 mit seinem Bruder Roy das Disney Brother Cartoon Studio.

Der Grundstein für einen der größten Konzerne der Welt ist gelegt. Die ersten Erfolge lassen nicht lange auf sich warten. Schon 1928 feiert Disney mit dem ersten vollsynchronisierten Animationsfilm „Steamboat Willie“ eine Weltpremiere. Das erste Mal mit dabei: Micky Maus. Doch Disney bedient sich teilweise unsensibler Klischees.

Rassismusvorwürfe

Ob durch rassistisch-stereotype Siam-Katzen in „Susi und Strolchi“ (1955) oder die eher negativ behaftete Darstellung von sexuellen Minderheiten als Bösewichte, wie die Meerhexe Ursula in „Arielle, die Meerjungfrau“ (1989), deren Look auf der US-amerikanischen Drag Queen Divine basiert.

Trotz des recht frühen Todes von Walt Disney im Jahr 1966 schafft es der Konzern, sich sein Markenzeichen zu bewahren: die Animation. So bekommen die Zuschauer durch den Zeichenstil zum Beispiel ein Gefühl dafür, wie schwer die Elefanten in „Dumbo“ (1941) sind, wenn sie im Zirkus alle aufeinander fallen.

Durch die große Technologieoffenheit wirkten auch jahrzehntealte Filme wie „Alice im Wunderland“ (1951) mit seiner psychedelischen Fantasiewelt und der Grinsekatze selbst heute noch modern.

Seine 140 Oscars hat der Disney-Konzern aber nicht nur seinen Animationsfilmen, sondern auch Realverfilmungen wie „Mary Poppins“ (1964) zu verdanken. Längst gehören auch die Superhelden von Marvel, Captain Jack Sparrow aus den „Fluch der Karibik“-Filmen und der kleine Yoda aus der „Star Wars“-Reihe zur Disney-Familie, mit der ein immer breiteres Publikum erschlossen werden soll.

Einbußen und Probleme

Doch der Unterhaltungsriese wird zum Jubiläum von Wogen des Wandels erfasst, die sein Geschäft durcheinanderwirbeln können. Noch vor wenigen Jahren schien Disney nahezu unverwundbar.

Aber die Coronapandemie und der Umbruch im TV-Geschäft brachten den Giganten unter Druck. Der Niedergang des einst lukrativen Kabel-Fernsehens in den USA, die scharfe Konkurrenz im Streaming, Vorboten einer kreativen Revolution durch künstliche Intelligenz (KI).

Disneys Problem: Das Streaming macht hohe Verluste. Allein im zweiten Quartal 2023 brachte es ein operatives Minus von einer halben Milliarde Dollar ein — und das schon nach Sparmaßnahmen. Unterdessen versiegt die einst verlässliche Geldquelle, die den Konkurrenzkampf mit Netflix und Co. finanzieren sollte.

Immer mehr amerikanische Haushalte etwa geben ihre teuren Kabel-TV-Verträge auf. Sie streamen stattdessen — doch während das Kabel-Bündel Erlöse für alle Sender garantiert, muss man hier Monat für Monat mit Netflix, Apple, Amazon und Paramount um Kunden kämpfen.

Generationenübergreifend

Doch der Charme Disneys, zu dem auch ein ganzes Stück Nostalgie gehört, bleibt bestehen. „Man will seinen Kindern dann auch die Möglichkeit geben, das als Teil der Kindheit zu erleben“, sagt Medienwissenschaftlerin Maike Reinerth.

So wird sich der Nachwuchs heutzutage wahrscheinlich eher an Elsa und ihre Schwester Anna mit Schneemann Olaf aus „Die Eiskönigin“ (2013) erinnern als an Timon und Pumbaa, die Simba im „König der Löwen“ (1994) zur Seite stehen. Wie auch immer: Die Faszination bleibt bei Jung und Alt.