Jubiläumsbilanz: Musikfestival Steyr restlos ausverkauft

Eine erfreuliche 30. Saison verzeichnete das Musikfestival Steyr: Insgesamt 7.755 Besucher lockten heuer das Musical „The Rocky Horror Show“ und begleitende Veranstaltungen an – darunter das Leseförderungsprojekt „Lesesinn“, „A Jump to the Brunch“, Frank N. Furter’s Sweet and Sour Show und das Sommerkino Steyr. Um der Nachfrage gerecht zu werden, wurden sogar zwei zusätzliche Spieltermine der Musicalshow angesetzt.

„Kaum etwas belegt die Qualität sowie Anziehungskraft unseres Festivals mehr als ausverkaufte Ränge und tosender Applaus. Selbst das Wetter hat ‚mitgespielt‘, wodurch jede der insgesamt zwölf Shows unter freiem Himmel stattfinden konnte!“, resümiert Intendant Karl-Michael Ebner.

„One Night with ABBA“ 2025

2025 steht mit „One Night with ABBA“ eine Hommage an die legendäre Band rund um Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad am Programm. Die Planungen für das kommende Jahr laufen bereits auf Hochtouren.