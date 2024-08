Jugenddichtung eines großen Schriftstellers zu Tode geritten

Rainer Maria Rilkes (1875–1926) berühmte Jugenddichtung „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ erzählt sprachgewaltig die Geschichte vom tragischen Schicksal des jungen Fahnenträgers, der in den Schrecken eines Krieges zugleich mitten in der Euphorie seiner ersten Liebe in den Tod taumelt. Im Fokus stehen die Ängste und Träume des 18-Jährigen, der Höhepunkt liegt in einer Liebesnacht im prunkvollen Schloss, wenn noch in selbiger Nacht Schloss, Fahne und Jüngling verbrennen und vergehen.

In einer einzigen Nacht schrieb der 24-jährige Rainer Maria Rilke das romantische Werk. Es traf haarscharf den Zeitgeist, wurde zur Projektionsfläche unzähliger junger Soldaten und brachte dem Dichter den Durchbruch.

Die Salzkammergut Festwochen luden am Samstag das Burgtheaterpaar Tamara Metelka und Nicholas Ofczarek zur Lesung des nur 350 Zeilen umfassenden Prosagedichts.

Ofczarek beginnt zu lesen, Metelka fällt ins Wort, wiederholt, gibt den Worten eine andere Richtung, gleich einer Sprechtechnik- oder Rhetorikübung. Als dritte Stimme im Raum mischt sich der famose Musiker Nikolai Tunkowitsch mit seiner Geige ein. Vom anderen Ende des Saales aus unterbrechen Geigentöne Handlungsstränge, zerreißen Spannungsbögen, zwar musikalisch virtuos mit feinsten Tönen, mal gehaucht, mal rasend, in höchster Präzision, aber Motive für die häufigen Interventionen lassen sich schwer finden. Die Musik fängt kein Feuer, erschließt sich nur seltene Momente, etwa auf dem Weg in die Schlacht „Dort, wo traurige Frauen von uns wissen“.

Bleiern, langsam, emotionslos

Bleiern, langsam, emotionslos schleppt sich der Vortrag. Ofczarek spricht wohl in gewohnt herrlichem Burgtheaterdeutsch, lässt aber keine Stimmungen aufkommen, und wenn er sich gelegentlich zu Pathos aufrafft, pariert Metelka betont sachlich mit bloßem Aufsagen der sanft schwülstigen Worte.

Für viele gilt Rilkes Lyrik als das Schönste, was je in deutscher Sprache geschaffen wurde, andere nennen es „großartig herzergreifenden Kitsch“, oder wie der Philosoph Adorno gar „Niveauschund“. Am Samstag blieb weder das eine noch das andere davon übrig.

„Reiten, reiten, reiten, durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag. Reiten, reiten, reiten. Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß.“ Ofczarek und Metelka zerfleddern die berühmten Wortbilder, reiten auf diese Weise Rilkes Weise von Liebe und Tod zu Tode. Jeglicher Sprachfluss, das überschwängliche Übermaß der Poesie versickert im gelangweilten Gehabe der beiden Schauspieler. Es ginge in der Geschichte um die Sinnlosigkeit des Krieges, ein zutiefst pazifistisches Stück solle deutlich werden, vermerkt Ofczarek im Programmheft.

Und auch wenn es nur fünfzig Minuten waren, solange an diesem Thema vorbeireden kann einschläfernd lang dauern. Dennoch kurzer höflicher Applaus.

Von Eva Hammer