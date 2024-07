Juliane Werner neue Präsidentin der Thomas Bernhard Gesellschaft

Die Internationale Thomas Bernhard Gesellschaft hat eine neue Präsidentin: Die Literaturwissenschafterin Juliane Werner folgt damit David Schalko nach. Der Filmemacher schied laut Gesellschaft ebenso „ob anderweitiger beruflicher Verpflichtungen“ aus dem Amt wie der NEOS-Politiker Sepp Schellhorn als Vizepräsident. Dessen Posten übernimmt Lektoratsredakteurin Nina Selzer, wie auf der Generalversammlung am Samstag beschlossen wurde. Der neue Vorstand amtiert bis 2028.

„Ihre Kompetenz und Begeisterung in Bezug auf Bernhards Biografie und Literatur sind unbestritten. Sie sind es, die – wie man so schön sagt: das Werkl‘ am Laufen halten“, streute der scheidende Präsident Schalko den beiden neu Bestellten Rosen.

Die Internationale Thomas Bernhard Gesellschaft wurde am 11. Februar 1999 gegründet und versteht sich „als internationales Forum zum Austausch von Informationen und zur Vermittlung von Kontakten“. Bis zu seinem Tod 2020 war Suhrkamp-Cheflektor Raimund Fellinger Präsident, dem Schalko nachfolgte. Der Regisseur bleibt der Gesellschaft nun als Ehrenpräsident erhalten – eine Rolle, die auch Bernhards Bruder Peter Fabjan innehat.