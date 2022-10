Junge, reife Interpretationstiefe

Bei dem von der Landesmusikschule Ried unter dem Motto „Zauberhafte Klassik“ am Samstag im Sparkassen-Stadtsaal Ried veranstalteten Konzert konnte man ein österrichisches musikalisches Supertalent kennen lernen: Soley Blümel, 2008 in Wien geboren und in Niederösterreich wohnhaft, erhielt mit fünf Jahren den ersten Klavierunterricht, erspielte bei internationalen Wettbewerben erste Preise, besucht seit vier Jahren den Hochbegabten-Lehrgang an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien und spielt seit 2015 auch Violoncello.

Beim Konzert mit der „Festival Sinfonietta Linz“, einer Kammerbesetzung des Linzer Bruckner Orchesters, zeigte sie mit dem Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 von Joseph Haydn (1.Satz) und dem Konzert für Violoncello und Streicher Nr.3 ( Satz 2 und 3) von Luigi Boccherini ihr überragendes Können: hohe technische Fertigkeit und reife Interpretationstiefe, gepaart mit jugendlicher Lockerheit, der man die Freude am Musizieren deutlich anmerkte.

Als Gastdirigent trat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der seit Jahren sein heimisches Kammerorchester Waidhofen leitet, auf. Wie ein sprühendes Energiebündel feuerte er das Orchester zu einer beachtlichen Leistung an, sowohl bei den Cellokonzerten mit der jungen Solistin als auch bei der einleitenden 1. Sinfonie D-Dur von Joseph Haydn und bei der abschließenden Uraufführung des „Concerto Jubilate in D-Dur“, welches Friedemann Katt (Ried) unter seinem Künstlernamen Franz Xaver Frenzel für die Sinfonietta komponiert hatte.

In dem viersätzigen Werk wählt er einen Mittelweg zwischen klassischer Tradition und gehobener Unterhaltungsmusik, einfallsreich und wirkungsvoll für die Zuhörer und anspruchsvoll für die Ausführenden, wobei er seinem Freund Lui Chan, Gründer und Leiter der Sinfonietta, einige prachtvolle Violinsoli „eingearbeitet“ hatte. Der Beifall war mächtig.

Von Rudolf Lessky