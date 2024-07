Junger Veranstalter will Altersgenossen für Klassik begeistern

Es gibt ja schon einige Klassikfestivals in Oberösterreich und trotzdem wagt sich ein junger Mann aus Kremsmünster daran, jetzt sein eigenes zu gründen. Figorama nennt er es passend zum Aufführungsort, dem Feigenhaus im Stift Kremsmünster. Nathan Mitterbauer (20) hat sich damit etwas vorgenommen, das sich für die gesamte Klassikszene als schwierig erweist: Er will gerade junges Publikum gewinnen.

Mitterbauer stammt aus einer Sänger- und Musikerfamilie aus Kremsmünster: Sein Vater ist Sänger, seine Mutter Leiterin der Fachgruppe Stimme im OÖ. Landesmusikschulwerk, sein Bruder Solo-Bratschist beim Bruckner Orchester, seine große Schwester studiert Gesang in Wien, die kleine Schwester besucht das Musikgymnasium in Linz. Dort hat auch Nathan maturiert.

Lesen Sie auch

„Berühren und mitnehmen“

„Der Bereich Klassik ist einer, der so berühren und mitnehmen kann, das habe ich selbst erleben dürfen“, erzählt er im Volksblatt-Gespräch. Und weil das in anderen Familien einen nicht so großen Stellenwert habe, wolle er andere junge Menschen zu solchen Erlebnissen anregen – als Veranstalter. Das musikalische Wissen bringt er mit, Handwerkzeug in Sachen Management will er sich an der FH Steyr holen, wo er ab nächstem Semester studiert.

Erstes Konzert am 17. August im idyllischen Garten

2021 hat Mitterbauer sein erstes Festival TonKunstGarten veranstaltet. Am 17. August steigt nun die Kick off-Veranstaltung für sein neues Format Figorama mit dem ersten Konzert. Dafür konnte er prominente Künstler gewinnen: Mitterbauer schrieb das Duo BartholomayBittmann an und konnte die Musiker für seine Idee begeistern. „Ich bin Fan der beiden und gerade ihre breites musikalisches Spektrum soll auch jungen Besuchern die Tür öffnen. Ich versuche, da Brücken zu schlagen.“ Aus der klassischen Tradition kommend, bringen der Cellist Matthias Bartolomey und der Geiger und Mandolaspieler Klemens Bittmann Elemente des Jazz und Rock in ihre Musik ein. Auch die schöne Location soll für junge Besucher, aber freilich auch für ältere Konzertbesucher animierend sein.

www.figorama.com

Von Melanie Wagenhofer