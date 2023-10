Kakao TV, DJs und ein „Vorlesefrisör“

Zum elften Mal geht heuer von 11. bis 22. Oktober die Kinderkulturwoche in verschiedenen Linzer Spielstätten über die Bühne. An zwölf Tagen stehen rund 250 Veranstaltungen und Aktivitäten für kulturfreudige Kinder am Programm. Die Initiatoren Linz Kultur und Kuddelmuddel haben 29 Kulturpartner*innen, Workshops, Aus-stellungen, Führungen, Theater-, Kino-, Tanz- und Musikvorstellungen, Lesungen, Bilderbuchkino und vieles mehr mit ins Boot geholt.

Veranstaltungen für jede Altersgruppe werden zu ermäßigtem Eintritt angeboten – viele Programmpunkte, wie die Linzer Kinder- und Jugendbuchtage, sogar bei freiem Eintritt. Für alle bis 14 Jahre gilt außerdem: Eintritt frei in die Linzer Museen während der Kinderkulturwoche. „Dieses Festival der Kinderkultur soll Eltern ein Anreiz sein, die ganzjährig umfangreichen Kulturangebote mit ihren Kindern zu entdecken und stärker zu nützen“, so Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer bei der Pressekonferenz am Montag.

Lesen Sie auch

Die Eröffnung der 11. Kinderkulturwoche findet am 11. Oktober (16.30 Uhr) im neuen Kulturraum Silk Kliscope mit Szenen aus der kommenden Silk Fluegge Produktion sowie von B-Girl Circle & Youth Intervention.

Mitmachen ist gefragt

Beim Fernseh- und Video-Workshop von DORFTV recherchiert und informiert die „Kakao TV Fernsehredaktion“. Beim „B-Girl Circle“ wird weiblichen Jugendlichen unterschiedlichster Kulturen die Chance gegeben, über das Erlernen von Tanzstilen eine individuelle Ausdrucksmöglichkeit zu finden. Die Museen der Stadt Linz, das Ars Electronica Center und das Schlossmuseum laden zu vielfältigem Rahmen- und Workshop-Programm. Im Schlossmuseum heißt es etwa „Farbe mit allen Sinnen“ erleben, an der Kunstuni wird die Parole „Ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt und Formen nach Lust und Laune“ ausgerufen. Erstmals mit dabei ist der Verein Red Sapata, der etwa die Kurse Jazz Kids, Hip-Hop Kids und auch einen DJ-Workshop & Disco anbietet. Mit gleich vier Produktionen ist das Theater des Kindes vertreten, das bekanntlich heuer seinen 50. Geburtstag feiert.

Für die Allerkleinsten bietet sich ganz wunderbar das „Kuscheltierkonzert“ im Musiktheater an, auf kleine Persönchen im Kindergartenalter wartet das beliebte Kinderbuchkino im Moviemento.

Die Linzer Kinder- und Jugendbuchtage (12. bis 14. Oktober) in der Arbeiterkammer Linz bilden auch heuer den Auftakt der Kinderkulturwoche. Buchtheater mit Klassikern, Autor*innenlesungen und eine große Buchausstellung mit mehr als 3000 Büchern warten bei freiem Eintritt auf die jungen Besucher. Erstmals im Programm ist heuer „Vorlesefrisör“ Danny Beuerbach mit seiner Mitmach-Aktion „Book a look and read my book“. Die von Linzer Buchhändlern gestaltete Ausstellung lädt zum entspannten Schmökern, Lesen, Blättern und Schauen ein. Wer sein neues Lieblingsbuch gefunden hat, kann dieses auch gleich vor Ort erwerben.

Der Eintritt in die beteiligten Museen ist während der Kinderkulturwoche für Familien frei, beziehungsweise ermäßigt. Im Ars Electronica Center gilt für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre freier Eintritt und ermäßigter Eintritt für Begleitpersonen. Der Eintritt in die Museen der Stadt und des Landes ist für Familien (zwei Erwachsene und Kinder bis 18 Jahre) ebenso frei. Bei einigen Veranstaltungen sind Reservierungen nötig. Anmeldung, Reservierung und Ticketkauf sind direkt bei den Veranstaltern möglich.

www.kinderkulturwoche.linz.at