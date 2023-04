Katie Melua: „Das Eis in meinem Herzen ist geschmolzen“

Katie Melua ist in einer glücklichen Beziehung und Mutter geworden. Dieses positive Lebensgefühl verkörpert ihr aktuelles Album „Love & Money“. „Ich habe mich von dem Pessimismus befreit, den ich lange in Zusammenhang mit Beziehungen hegte. Das Eis in meinem Herzen ist geschmolzen“, sagte die Sängerin und Songschreiberin im APA-Interview. „Das Album ist weniger von meiner Schwangerschaft beeinflusst, sondern eher davon, dass ich bereit war, Mutter zu werden.“

In Georgien geboren und in Tiflis aufgewachsen, konnte sich die heute 38-Jährige in ihrer zweiten Heimat Großbritannien als Popkünstlerin durchsetzen. 2004 gelang ihr der internationale Durchbruch. „Mich in der Musikindustrie zu behaupten und dabei eine unabhängige Frau zu werden, da ging es lange Zeit nur um eines: Karriere, Karriere, Karriere!“, erzählte Melua. Mit 20 sei es für sie klar gewesen, dass sie nie Mutter werden möchte. „Das war mir zu traditionell.“

Als sie dann ihre Meinung änderte, gab es keinen Raum dafür in ihrem Leben. „Der Song ‚Golden Record‘ auf dem Album handelt davon, dass ich Mitte 30 war und alle meine Freundinnen hatten Babys oder sogar Teenagerkinder. Ich dagegen strampelte mich immer noch wie verrückt in der Musikindustrie ab“, so Melua. Doch als sie an „Love & Money“ arbeitete, änderte sich ihr Leben: „Ich hatte mich verliebt. Mir wurde klar, dass ich die Musik nicht für ein Familienleben opfern muss – und umgekehrt. Aber selbst wenn ich etwas von meiner Arbeit aufgeben müsste, wäre das ok für mich. Dieser Akt, das man selbstlos sein muss, um ein Elternteil zu werden, hat das Album geprägt.“

Es sei eine sehr bedachte und bewusste Entscheidung gewesen, aufbauende, positive Musik abzuliefern, betonte Melua. „Früher dachte ich, meine Musik muss das Drama in meinem Leben reflektieren, dass ich ein schwieriges Leben habe muss. Aber als sich mein Standpunkt änderte und mir klar wurde, dass eine Beziehung einfach sein und Freude machen kann, dachte ich, dass ich das auch mit der Musik wiedergeben kann.“

„Love & Money“ wurde in den Londoner Woolworth Studios aufgenommen, als Produzent fungierte wie beim Album davor Leo Abrahams. Da die Songs viel Positives vermitteln und es eine „Blaue-Himmel-Platte“ werden sollte, ließ man den Musikern viel Raum zum Improvisieren, so Melua. „Vermutlich kommt es einem Livealbum so nahe wie schon lange nicht in meiner Karriere.“

Auch wenn privat bei Melua alles stimmt, so gibt ihr die Weltlage doch zu denken. „Dabei leben wie in der historisch besten Zeit, was die Lebenserwartung und die Möglichkeiten betrifft – zumindest in vielen Ländern.“ Ihr Song „Reefs“ dreht sich um die Klimakrise „und das, was in der Ukraine passiert“, erläuterte die Sängerin, die auf die junge Generation setzt: „Ich glaube, sie haben die richtigen Ideen, Probleme zu lösen.“

Katie Melua hat mit ihren einfühlsamen Songs ein Millionenpublikum erreicht. Was hält sie eigentlich von Kolleginnen, die sich über Privatstorys auf Social-Media-Kanälen und mit ähnlichen Marketing-Gimmicks promoten? „Man denkt sich: Können wir uns bitte auf die Musik konzentrieren?“, antwortete Melua. „Aber ich würde nie etwas Böses über irgendeine Künstlerin sagen, denn jede versucht, das Beste für sich zu machen. Es ist ein intensiver Wettbewerb. Und das ist eben eine Methode, um Aufmerksamkeit zu erregen. Für mich ist zum Glück meine Musik groß genug, um sie zu verkaufen.“

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)

katiemelua.com