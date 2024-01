Kirche & Kultur bei Salzkammergut 2024

„Glaube und Kultur, Kirche und Kunst sind Geschwister“, sagte der Innsbrucker „Kunst-Bischof“ Hermann Glettler kürzlich beim Festgottesdienst in Bad Ischl. Am Sonntag, 21. Jänner, hatten sich Mitfeiernde aus allen beteiligten Pfarrgemeinden der Kulturhauptstadt“region“ Salzkammergut 2024 bei strahlendem Sonnenschein und klirrender Kälte versammelt.

Bischof Glettler weiter: Auch wenn beide Lebensbereiche – Kultur und Glaube – „immer reformbedürftig bleiben, um sich nicht in Eigenwelten zu verlieren“, verbinde sie letztlich der „Kampf gegen die Banalisierung des Lebens und gegen die Übergriffigkeit einer rein materialistischen Auffassung unseres Daseins“.

Es gehe um eine gemeinsame Notwehr gegen den rein „technokratischen Zugriff auf unsere Welt“, so der Bischof mit Verweis auf Papst Franziskus, der stets einen sehr weiten Kulturbegriff verwende, etwa wenn er von einer „Kultur der Begegnung“ und einer „Kultur des Dialogs“ spreche.

Es sei erfreulich, dass die Kirche sich in die Gestaltung des Programms von Salzkammergut 2024 vielfältig eingebracht habe, sagte Glettler, der innerhalb der Österreichischen Bischofskonferenz für den Bereich Kunst und Kultur zuständig ist. Das reicht von einem Audio-Kunstwerk in der Stadtpfarrkirche Bad Ischl über „Wasserpilgern“, speziellen Kirchenführungen und Konzerten bis hin zu einem Caritas-Kulturbuddy-Programm.

Der Große Welt-Raum-Weg

Bereits eröffnet wurde unter regem Interesse der Große Welt-Raum-Weg des Künstlers Christoph Viscorsum, ein Beitrag der Stadtpfarre Bad Ischl. Der auch im Winter zugängliche Teil steht ab sofort als besonderes Hörerlebnis zur Verfügung. Die Besucherinnen und Besucher erlebten an diesem Tag die Hörstation der Kirche. Danach präsentierte der Künstler den Weg der Produktion und sprach mit Interviewpartnern und Trägern dieses besonderen Projekts, unter ihnen die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, die Philosophin Ariadne von Schirach, der Bergführer Christoph Hüttmair, Pfarrer Christian Öhler u. a..

Ein Eröffnungsreigen

Bereits an den Tagen zuvor läuteten die über 40 Kirchenglocken der Region als Antwort auf den Glögglwaggon des Künstlers Georg Nussbaumer. Ein Waggon, bestückt mit Glocken und Schellen, der am 19. Jänner von Attnang-Puchheim bis Stainach-Irdning durch die Region unterwegs war und so wunderschön in einer regionsübergreifenden Komposition mit den Kirchenglocken die Kulturhauptstadt einläutete. Viele Menschen erwarteten und begrüßten den Waggon entlang der Zugstrecke und in den Bahnhöfen.

15 kirchliche Initiativen

Insgesamt gibt es 15 kirchliche Projekte und Initiativen, die in Pfarren verortet sind und teils über Länder- und Diözesangrenzen hinweggehen, also das oberösterreichische und steirische Salzkammergut umfassen. Zudem gibt es überpfarrliche regionale Projekte sowie Kooperationen zwischen Pfarren und anderen Projektträgern wie Caritas oder Katholische Jugend. Die wertvollen kirchlichen Kulturräume sollen allen Interessierten offenstehen, erklärte Teresa Kaineder, seit 2020 Leiterin der kirchlichen Projekte für Salzkammergut 2024.

Die Kulturhauptstadt-Region umfasst 23 politische Gemeinden und 27 katholische Pfarrgemeinden, 17 Pfarren bringen sich aktiv ein. „Wir sind Kirche in der Welt, hier werden gesellschaftliche Fragen verhandelt – mit ein Grund, warum wir uns engagieren“, so Kaineder.

Für Pfarren bringe das Kulturhauptstadt-Jahr zudem einen „Energieschub“ und neue Perspektiven. Das zeige sich auch im weiten Kulturbegriff der kirchlichen Kulturhauptstadt-Projekte, meinte Kaineder: Neben klassischen Formaten wie Konzerten und Theater finden sich auch Formate zu Wirtshauskultur, Architektur, Sport etc. mit unterschiedlichsten Beteiligten. Ziel sei es, dabei neue Perspektiven einzunehmen und gesellschaftliche Fragen zu verhandeln. „Kultur ist Lebensausdruck von uns Menschen, Kunst kann über uns hinausweisen und neue Perspektiven eröffnen“, deshalb sei es kaum möglich, existenzielle Fragen ohne Bezugnahme auf Kunst und Kultur zu stellen.

Zu den kirchlichen Projekten zählt auch ein „Wasserpilger“-Weg mit fünf Etappen von Roitham am Traunfall bis Bad Aussee. Unter dem Titel „Memento Mori“ gestalten zudem HTL-Schüler der HTL Hallstatt „künstlerische Positionen“ am Friedhof, Beinhaus und in der Kirche der Pfarre Hallstatt. In der Kirche von Bad Goisern werden eigens gestaltete Fenster an die dort verstorbenen KZ-Häftlinge erinnern. Ferner wird sich auch das bekannte „Kirch´Klang Festival“ beteiligen. Im Zuge der „Langen Nacht der Kirchen“ am 7. Juni ist ein verstärktes Engagement in der Region geplant.