Klassikstars in Salzburg und am Attersee

Die Klassikstars Patricia Kopatchinskaja (Jg. 1977) und Sol Gabetta (Jg. 1981) gelten als sehr unterschiedlich. Die moldauische Violinistin ist für ihr impulsives Wesen bekannt. Die argentinische Cellistin wird gern als Elfe bezeichnet. Ausverkauft war das Konzert der beiden bei den Salzburger Festspielen.

Kopatchinskaja versucht, verkrustete Konzertgewohnheiten aufzurütteln. Cellistin Gabetta belebt mit feinen Nuancen Musik. Am Samstag galt es, derlei Vergleiche aufzugeben. Gabetta agiert kein Jota weniger temperamentvoll als Kopatchinskaja, die sich nicht minder Nuancen und Tiefgang verschreibt. Beim Duell Geige gegen Cello greifen sie auch gestisch und körperlich die musikalischen Besonderheiten der Komponisten auf, wenn sie ihre Bögen wie Waffen gegeneinander richten, oder ein Stück von Carl Philipp Emanuel Bach im Pizzicato so intim spielen, bis Gabetta schließlich zärtlich an die Schulter der Freundin sinkt.

Das Programm umfasst eine Abfolge Alter und Neuer Musik von 1700 bis heute. Die Grenzen zwischen den Jahrhunderten verschwimmen. Als ob die zwei Musik-Darstellerinnen die Positionen von Komponisten auf der Bühne verhandeln wollten, öffnen sie den Meistern und dem geneigten Konzertpublikum neue Zugänge, revolutionieren Arrangements, loten Möglichkeiten aus. Profundes Wissen, lange künstlerische Praxis und grandiose Virtuosität stehen über allen Experimenten. Emotion, Wärme mit einem Schuss Humor macht die beiden zu augenzwinkernden Verbündeten der Komponisten.

„Giribizzi“ nennt Kopatchinskaja ihre selbst komponierten, possierlichen Akrobatenstücke voller Experimentierlust und Schabernack. In Welthits wie dem „Wohltemperierten Klavier“ entdecken die beiden ebenso wie in zu Lernzwecken komponierten Stücken Ungewohntes. Leclairs (1697–1764) Kompositionen mit den gefürchteten Akkorden und Doppelgriffen gehen fließend über in Stücke von Jörg Widmann (Jg. 1973) und Francisco Coll (Jg. 1985). Als Höhepunkt des ersten Teiles explodieren die ästhetischen Ideale von Ravel in einer Sonate.

Alte Musik modern

Auch nach der Pause erscheint Alte Musik von Bach so modern wie die von Ligeti, Xenakis oder Zoltan Kodaly. Überragende Künstlerinnen, die ihre Hörerschaft mitnehmen, sie elektrisieren und hypnotisieren. Ein denkwürdiger Abend mit jubelndem Zuhörern, den bereits am Freitag Publikum am Attersee erleben durfte. Round Table 6 war es gelungen, die Künstlerinnen für den genialen Duoabend ins Schloss Kammer zu holen, wo sie nicht minder begeisterten.