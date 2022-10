Klima spüren, sich selber spüren

Wir lauschen. Geräusche, ein Zirpen. Vermutlich elektroakustisch. Der Raum: Von der Decke hängen Plastiksackerl, Tücher. Auf Hockern, im Raum verteilt, sitzen 25, 30 Menschen. Sitzen im selben Boot (keine blöden Witze hier!). Hören ein Rauschen, hören Frauenstimmen in verschiedenen Sprachen. Latino, osteuropäisch, asiatisch.

Klaro, der Arrangeur des Abends will die Sinne schärfen. Es geht um´s Klima, so viel war vorher klar. Ehe wir die Welt retten, sollten wir vielleicht erst einmal spüren, wie sich Welt so anfühlt. Sollten hören. Akustische und Umweltverschmutzung sind oft eng aneinander gekoppelt. Was ist ein Rauschen, ein Brutzeln. Wie fühlt sich Dunkelheit an. Seitlich eine Lüftung, die Rotorblätter beschleunigen. Wind, die Sackerl rascheln. Wächst sich aus zu einem Sturm, Perlen von Wasserdampf auf der Haut. Ein handfestes Gewitter, mächtig aus den Lautsprechern unterstützt, Körper vibriert sanft.

„Dunst“, „Nebel“, „Wind“, „Sonne“. Als ob wir die Sprache erst wieder lernen müssten. Ein Ding bläht sich auf, vier Kuppeln, weißer Kunststoff. Sinnlos, denk ich mir, so sinnlos wie die meisten Dinge, die wir besitzen und meinen zu „brauchen“. Aber der Arrangeur moralisiert nicht.

Der Arrangeur lässt empfinden. Er lässt Zeit spüren. Gedanken wuchern von selbst. Putin und Trump wohl bald die letzten, die den Klimawandel leugnen. Schöne Gesellschaft. Der Klimawandel menschengemacht, aberwitzige exponentielle Wachstumskurven sind auf Dauer nicht ohne Kollateraldesaster zu haben. Schutz suchen. Im Raum sind wir „ausgeliefert“. Gewöhnlich suchen wir Schutz. Haben das eingelernt, verinnerlicht. Verwechseln da etwas, glauben irrtümlich, wir haben Schutz.

Gepriesen sei das Nixtun

Das Theaterstück hat zwei Akte, sieben Teile von Hitze und Dürre bis Erdrutsch und Beben. Keine Schauspieler, die passiven Akteure sind wir. Wir spüren. Ich spüre. Die Sinne werden wacher. Wo sind Lichtquellen? Wieder Dunkelheit. Klangwolken im Raum, schwellen an. Ausgeliefert. Es fühlt sich irgendwie auch gut an. Stille. Tür auf, Schluss.

„Klimazone“: Premiere war am Donnerstag im Linzer Theater Phönix. Erdacht und gestaltet haben dieses „Sinnestheater“ Peter Androsch (Konzept) und Natalie Pichler (Raum), akustische Beiträge stammen u. a. von Sam Auinger, Didi Bruckmayr, Jihoon Yu und Fatima El Kosht. Man kann dieses Stück, Dauer 50 Minuten, in abgespeckter Form selbst nachspielen. Irgendwo hinsetzen, nixtun, lauschen. Nixtun, zuhören, ganz ohne Ironie: Vielleicht hilft das, diesen Planeten, nein: die Biosphäre (dem Planeten sind wir nämlich wurscht) zu retten.

Von Christian Pichler